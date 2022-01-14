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Польша устроила капризную борьбу с российским газом и пожалела об этом
В Польше признали потери от "капризной" борьбы с российским газом - РИА Новости, 14.01.2022
Польша устроила капризную борьбу с российским газом и пожалела об этом
Попытки Варшавы формально снизить зависимость от российского газа обернулись приостановкой транзита и угрозой серьезных финансовых потерь, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:29
2022-01-14T20:45
экономика
украина
белоруссия
газпром
северный поток
pgnig
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Попытки Варшавы формально снизить зависимость от российского газа обернулись приостановкой транзита и угрозой серьезных финансовых потерь, пишет Myśl Polska.Автор статьи Анджей Шченьсняк напомнил, что 21 декабря польский участок трубопровода Ямал — Европа перешел в реверсный режим. Значит, изначальный потребитель теперь поставляет газ в обратном направлении: из Германии в Польшу. Как отмечает журналист, газопровод — единственное финансовое вложение России в стране, поскольку других инвесторов "успешно прогнали". Он подчеркнул, что и этот шаг никоим образом не решил проблему энергетической зависимости.Журналист упомянул схему польских властей с "виртуальным реверсом", когда часть российского газа, направляемого в Германию, фактически доставалась Варшаве. При этом официально газ пересекал границу и возвращался как немецкий, а главный нефтегазовый концерн страны PGNiG таким образом снижал долю импорта российского сырья."Можно было вручить себе медаль, но сырье все равно приходило из России. Когда транзит остановился, колдовать стало не с чем", — отметил Шченьсняк.По его словам, утратив транзитную позицию, Варшава должна у Германии закупать газ, поставляемый по "Северному потоку". Но на этом последствия каприза польских властей не заканчиваются: в нынешней ситуации трубопровод Ямал — Европа станет никому не нужным, но за его обслуживание придется платить, подытожил автор.Газопровод Ямал — Европа вместе с "Северным потоком" и ГТС Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа.Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по Ямал — Европе закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.До середины декабря российская компания заказывала транспортные мощности трубопровода Ямал — Европа на ежедневной основе. Однако с 17-го числа резко сократил использование польского участка и в некоторые дни бронировал его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 20 декабря компания не использует магистраль вообще, трубопровод перешел на реверсный режим работы из Германии в Польшу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, украина, белоруссия, газпром, северный поток, pgnig, россия
15:29 14.01.2022 (обновлено: 20:45 14.01.2022)
 
В Польше признали потери от "капризной" борьбы с российским газом

Myśl Polska: Польша потеряла транзит российского газа из-за собственного каприза

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Попытки Варшавы формально снизить зависимость от российского газа обернулись приостановкой транзита и угрозой серьезных финансовых потерь, пишет Myśl Polska.
Автор статьи Анджей Шченьсняк напомнил, что 21 декабря польский участок трубопровода Ямал — Европа перешел в реверсный режим. Значит, изначальный потребитель теперь поставляет газ в обратном направлении: из Германии в Польшу. Как отмечает журналист, газопровод — единственное финансовое вложение России в стране, поскольку других инвесторов "успешно прогнали". Он подчеркнул, что и этот шаг никоим образом не решил проблему энергетической зависимости.
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Журналист упомянул схему польских властей с "виртуальным реверсом", когда часть российского газа, направляемого в Германию, фактически доставалась Варшаве. При этом официально газ пересекал границу и возвращался как немецкий, а главный нефтегазовый концерн страны PGNiG таким образом снижал долю импорта российского сырья.
"Можно было вручить себе медаль, но сырье все равно приходило из России. Когда транзит остановился, колдовать стало не с чем", — отметил Шченьсняк.
По его словам, утратив транзитную позицию, Варшава должна у Германии закупать газ, поставляемый по "Северному потоку". Но на этом последствия каприза польских властей не заканчиваются: в нынешней ситуации трубопровод Ямал — Европа станет никому не нужным, но за его обслуживание придется платить, подытожил автор.
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Газопровод Ямал — Европа вместе с "Северным потоком" и ГТС Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа.
Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по Ямал — Европе закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.
До середины декабря российская компания заказывала транспортные мощности трубопровода Ямал — Европа на ежедневной основе. Однако с 17-го числа резко сократил использование польского участка и в некоторые дни бронировал его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 20 декабря компания не использует магистраль вообще, трубопровод перешел на реверсный режим работы из Германии в Польшу.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаУкраинаБелоруссияГазпромСеверный потокPGNiGРоссия
 
 
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