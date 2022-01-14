https://ria.ru/20220114/gaz-1767860344.html

Польша устроила капризную борьбу с российским газом и пожалела об этом

В Польше признали потери от "капризной" борьбы с российским газом - РИА Новости, 14.01.2022

Польша устроила капризную борьбу с российским газом и пожалела об этом

Попытки Варшавы формально снизить зависимость от российского газа обернулись приостановкой транзита и угрозой серьезных финансовых потерь, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:29

2022-01-14T15:29

2022-01-14T20:45

экономика

украина

белоруссия

газпром

северный поток

pgnig

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Попытки Варшавы формально снизить зависимость от российского газа обернулись приостановкой транзита и угрозой серьезных финансовых потерь, пишет Myśl Polska.Автор статьи Анджей Шченьсняк напомнил, что 21 декабря польский участок трубопровода Ямал — Европа перешел в реверсный режим. Значит, изначальный потребитель теперь поставляет газ в обратном направлении: из Германии в Польшу. Как отмечает журналист, газопровод — единственное финансовое вложение России в стране, поскольку других инвесторов "успешно прогнали". Он подчеркнул, что и этот шаг никоим образом не решил проблему энергетической зависимости.Журналист упомянул схему польских властей с "виртуальным реверсом", когда часть российского газа, направляемого в Германию, фактически доставалась Варшаве. При этом официально газ пересекал границу и возвращался как немецкий, а главный нефтегазовый концерн страны PGNiG таким образом снижал долю импорта российского сырья."Можно было вручить себе медаль, но сырье все равно приходило из России. Когда транзит остановился, колдовать стало не с чем", — отметил Шченьсняк.По его словам, утратив транзитную позицию, Варшава должна у Германии закупать газ, поставляемый по "Северному потоку". Но на этом последствия каприза польских властей не заканчиваются: в нынешней ситуации трубопровод Ямал — Европа станет никому не нужным, но за его обслуживание придется платить, подытожил автор.Газопровод Ямал — Европа вместе с "Северным потоком" и ГТС Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа.Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по Ямал — Европе закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.До середины декабря российская компания заказывала транспортные мощности трубопровода Ямал — Европа на ежедневной основе. Однако с 17-го числа резко сократил использование польского участка и в некоторые дни бронировал его не на регулярных, а на дополнительных аукционах. С 20 декабря компания не использует магистраль вообще, трубопровод перешел на реверсный режим работы из Германии в Польшу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211230/gaz-1766248527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/gaz-1767793029.html

https://ria.ru/20220113/gaz-1767710204.html

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экономика, украина, белоруссия, газпром, северный поток, pgnig, россия