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В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки - РИА Новости, 14.01.2022
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:58
2022-01-14T08:58
2022-01-14T08:58
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении.В середине декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. Позднее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позже в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии."Он находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.
https://ria.ru/20211221/galushka-1764664286.html
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происшествия, москва, здоровье - общество, александр галушка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки
Замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка остается в реанимации