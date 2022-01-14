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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/galushka-1767777105.html
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки - РИА Новости, 14.01.2022
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:58
2022-01-14T08:58
распространение коронавируса
происшествия
москва
здоровье - общество
александр галушка
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении.В середине декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. Позднее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позже в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии."Он находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.
https://ria.ru/20211221/galushka-1764664286.html
https://ria.ru/20211214/reanimatsiya-1763715222.html
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происшествия, москва, здоровье - общество, александр галушка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:58 14.01.2022
 
В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки

Замсекретаря Общественной палаты Александр Галушка остается в реанимации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении.
В середине декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. Позднее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позже в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 10:59Распространение коронавируса
Врачи рассказали о состоянии замсекретаря ОП Галушки
"Он находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.
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14 декабря 2021, 17:57Распространение коронавируса
Замсекретаря Общественной палаты Галушка попал в реанимацию
 
Распространение коронавирусаПроисшествияМоскваЗдоровье - ОбществоАлександр ГалушкаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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