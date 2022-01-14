https://ria.ru/20220114/galushka-1767777105.html

В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки

В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки - РИА Новости, 14.01.2022

В больнице рассказали о состоянии замсекретаря Общественной палаты Галушки

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:58

2022-01-14T08:58

2022-01-14T08:58

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка остается в реанимации городской клинической больницы №52 в Москве, сообщили РИА Новости в медучреждении.В середине декабря в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что Галушка госпитализирован с коронавирусом. Сообщалось, что у него сильное поражение легких. Позднее в больнице подтвердили агентству, что Галушка находится в реанимации. Позже в медучреждении сообщали, что он в крайне тяжелом состоянии."Он находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства в медучреждении.Несколько корпусов больницы перепрофилированы под оказание помощи больным коронавирусом.

https://ria.ru/20211221/galushka-1764664286.html

https://ria.ru/20211214/reanimatsiya-1763715222.html

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