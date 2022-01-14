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В Кремле ждут письменных формулировок от оппонентов по итогам переговоров
В Кремле ждут письменных формулировок от оппонентов по итогам переговоров - РИА Новости, 14.01.2022
В Кремле ждут письменных формулировок от оппонентов по итогам переговоров
Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов, чтобы их проанализировать, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."В... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:49
2022-01-14T14:55
политика
безопасность
россия
сша
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
обсе
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов, чтобы их проанализировать, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."В настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ", - сказал он.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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политика, безопасность, россия, сша, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, обсе
14:49 14.01.2022 (обновлено: 14:55 14.01.2022)
 
В Кремле ждут письменных формулировок от оппонентов по итогам переговоров

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия ждет письменных формулировок по итогам переговоров

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗамминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва ожидает письменных формулировок от оппонентов, чтобы их проанализировать, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В настоящее время мы ждем письменных формулировок от наших оппонентов. После этого уже будет окончательный анализ", - сказал он.

В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14:53В мире
Лавров: предложения по безопасности – пакет, а не меню на выбор
 
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