https://ria.ru/20220114/finlyandiya-1767888725.html
У Финляндии нет планов вступать в НАТО, заявил глава МИД
У Финляндии нет планов вступать в НАТО, заявил глава МИД - РИА Новости, 14.01.2022
У Финляндии нет планов вступать в НАТО, заявил глава МИД
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна в рамках своей политики не планирует присоединяться к НАТО. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:16
2022-01-14T17:16
2022-01-14T17:45
в мире
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна в рамках своей политики не планирует присоединяться к НАТО."Финляндия не обсуждает с НАТО вступление в ряды организации, и у нее нет такого проекта в будущем... Политика безопасности Финляндии остается неизменной", - приводит слова Хаависто агентство Рейтер. Как отмечается, глава МИД Финляндии выступил с таким заявлением для журналистов после встречи министров иностранных дел Евросоюза во Франции.В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента.
https://ria.ru/20220114/nato-1767809285.html
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в мире, мид финляндии, нато, финляндия, пекка хаависто
17:16 14.01.2022 (обновлено: 17:45 14.01.2022)
У Финляндии нет планов вступать в НАТО, заявил глава МИД
Глава МИД Финляндии Хаависто заявил об отсутствии у страны планов вступать в НАТО