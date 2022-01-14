11:31 14.01.2022 (обновлено: 11:45 14.01.2022)
В Китае на экраны выходит российский фильм "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине состоялась торжественная премьера российского фильма "Лед 2" -- продолжение красивой истории о фигурном катании. Лента официально выходит на экраны китайских кинотеатров начиная с 14 января.
Сюжет фильма хорошо ложится на тему зимней Олимпиады, отметили гости премьерного показа. В событии приняли участие первый секретарь Посольства России в КНР, китайская чемпионка мира по фигурному катанию и другие представители обоих государств. В преддверии игр они выразили поддержку и лучшие пожелания организаторам Олимпиады и всем ее участникам.
Первый секретарь посольства России в КНР Игорь Поздняков сказал: "Желаю российскому фильму "Лед 2" успешного проката, моим друзьям из Китая и России – приятного просмотра, желаю успеха зимним Олимпийским играм, а российским и китайским спортсменам – полного успеха в соревнованиях".
Китайская чемпионка мира по фигурному катанию Чжан Дань отметила: "Оба фильма мне очень нравятся, они представляют профессиональное движение и несут неповторимый шарм фигурного катания. Вторая картина хорошо передаёт чувство свободы во время катания Нади. Надеюсь, благодаря зимним Олимпийским играм в Пекине больше людей смогут полюбить ледовый и снежный спорт. Также хотелось бы, чтобы спортсмены, участвующие в зимней Олимпиаде в Пекине, смогли показать свою самую сильную сторону, найти самую лучшую версию себя, безо всяких сожалений. Надеюсь, они смогут действительно насладиться зимними Олимпийскими играми".