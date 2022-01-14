https://ria.ru/20220114/film-1767801885.html

В Китае на экраны выходит российский фильм "Лед 2"

В Китае на экраны выходит российский фильм "Лед 2" - РИА Новости, 14.01.2022

В Китае на экраны выходит российский фильм "Лед 2"

В Пекине состоялась торжественная премьера российского фильма "Лед 2" -- продолжение красивой истории о фигурном катании. Лента официально выходит на экраны... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:31

2022-01-14T11:31

2022-01-14T11:45

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россия

игорь поздняков

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МОСКВА, 14 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине состоялась торжественная премьера российского фильма "Лед 2" -- продолжение красивой истории о фигурном катании. Лента официально выходит на экраны китайских кинотеатров начиная с 14 января. Сюжет фильма хорошо ложится на тему зимней Олимпиады, отметили гости премьерного показа. В событии приняли участие первый секретарь Посольства России в КНР, китайская чемпионка мира по фигурному катанию и другие представители обоих государств. В преддверии игр они выразили поддержку и лучшие пожелания организаторам Олимпиады и всем ее участникам.Первый секретарь посольства России в КНР Игорь Поздняков сказал: "Желаю российскому фильму "Лед 2" успешного проката, моим друзьям из Китая и России – приятного просмотра, желаю успеха зимним Олимпийским играм, а российским и китайским спортсменам – полного успеха в соревнованиях".Китайская чемпионка мира по фигурному катанию Чжан Дань отметила: "Оба фильма мне очень нравятся, они представляют профессиональное движение и несут неповторимый шарм фигурного катания. Вторая картина хорошо передаёт чувство свободы во время катания Нади. Надеюсь, благодаря зимним Олимпийским играм в Пекине больше людей смогут полюбить ледовый и снежный спорт. Также хотелось бы, чтобы спортсмены, участвующие в зимней Олимпиаде в Пекине, смогли показать свою самую сильную сторону, найти самую лучшую версию себя, безо всяких сожалений. Надеюсь, они смогут действительно насладиться зимними Олимпийскими играми".

https://ria.ru/20220111/supermarket-1767322243.html

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китай, россия, игорь поздняков