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Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах, заявил Лавров
Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах, заявил Лавров
Россия не понимает, как Евросоюз видит свое возможное участие в переговорах по гарантиям безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:01
2022-01-14T12:07
евросоюз
россия
в мире
нато
сергей лавров
совет россия-нато
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не понимает, как Евросоюз видит свое возможное участие в переговорах по гарантиям безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Я даже не знаю, как Евросоюз видит свое участие в переговорах по безопасности. Вы сказали, возможно ли наладить какой-то канал с Евросоюзом по вопросам безопасности отдельно от США и НАТО, я не знаю, откровенно говоря", - сказал Лавров на пресс-конференции.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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евросоюз, россия, в мире, нато, сергей лавров, совет россия-нато
12:01 14.01.2022 (обновлено: 12:07 14.01.2022)
 
Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах по безопасности

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗамминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не понимает, как Евросоюз видит свое возможное участие в переговорах по гарантиям безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я даже не знаю, как Евросоюз видит свое участие в переговорах по безопасности. Вы сказали, возможно ли наладить какой-то канал с Евросоюзом по вопросам безопасности отдельно от США и НАТО, я не знаю, откровенно говоря", - сказал Лавров на пресс-конференции.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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ЕвросоюзРоссияВ миреНАТОСергей ЛавровСовет Россия-НАТО
 
 
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