https://ria.ru/20220114/evrosoyuz-1767811031.html

Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах, заявил Лавров

Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Россия не понимает, как ЕС видит участие в переговорах, заявил Лавров

Россия не понимает, как Евросоюз видит свое возможное участие в переговорах по гарантиям безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:01

2022-01-14T12:01

2022-01-14T12:07

евросоюз

россия

в мире

нато

сергей лавров

совет россия-нато

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не понимает, как Евросоюз видит свое возможное участие в переговорах по гарантиям безопасности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Я даже не знаю, как Евросоюз видит свое участие в переговорах по безопасности. Вы сказали, возможно ли наладить какой-то канал с Евросоюзом по вопросам безопасности отдельно от США и НАТО, я не знаю, откровенно говоря", - сказал Лавров на пресс-конференции.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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2022

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евросоюз, россия, в мире, нато, сергей лавров, совет россия-нато