https://ria.ru/20220114/evrosoyuz-1767810571.html
Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, заявил Лавров
Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, мяч на стороне Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:59
2022-01-14T11:59
2022-01-14T13:18
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
обсе
жозеп боррель
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, мяч на стороне Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что у него была беседа с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем "на полях" СМИД ОБСЕ в Стокгольме, где "подтвердили с обеих сторон, что мы друг друга не избегаем"."Но я напомнил: мяч на стороне Евросоюза, мы не рубили концы в наших связях. Мы общались с Жозепом Боррелем в прошлом году, готовы общаться дополнительно. Все зависит от того, насколько ему разрешат возобновить диалог с РФ и насколько конструктивны будут те вопросы, которые с их стороны могут быть затронуты", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.
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"Мы не рубили концы" – Лавров об отношениях с Евросоюзом
"Мы не рубили концы" – Лавров об отношениях с Евросоюзом
2022-01-14T11:59
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PT0M27S
РИА Новости
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евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, жозеп боррель, россия
11:59 14.01.2022 (обновлено: 13:18 14.01.2022)
Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, мяч на стороне Брюсселя