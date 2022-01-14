https://ria.ru/20220114/evrosoyuz-1767810571.html

Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, заявил Лавров

Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, мяч на стороне Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:59

2022-01-14T11:59

2022-01-14T13:18

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

обсе

жозеп боррель

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767829981_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7e72bf1af77c94eff64db9faff475b0.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом, мяч на стороне Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров отметил, что у него была беседа с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем "на полях" СМИД ОБСЕ в Стокгольме, где "подтвердили с обеих сторон, что мы друг друга не избегаем"."Но я напомнил: мяч на стороне Евросоюза, мы не рубили концы в наших связях. Мы общались с Жозепом Боррелем в прошлом году, готовы общаться дополнительно. Все зависит от того, насколько ему разрешат возобновить диалог с РФ и насколько конструктивны будут те вопросы, которые с их стороны могут быть затронуты", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.

https://ria.ru/20220114/ssha-1767807233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы не рубили концы" – Лавров об отношениях с Евросоюзом "Мы не рубили концы" – Лавров об отношениях с Евросоюзом 2022-01-14T11:59 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, обсе, жозеп боррель, россия