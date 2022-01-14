https://ria.ru/20220114/evro-1767853692.html

Евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля

Евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля - РИА Новости, 14.01.2022

Евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля 2021, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:00

2022-01-14T15:00

2022-01-14T16:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

евро

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля 2021, свидетельствуют данные торгов.Курс евро расчетами "завтра" на 15.04 мск рос на 71 копейку до 88,04 рубля. В последний раз этой отметки котировки европейской валюты достигали 20 июля прошлого года.Американская валюта в свою очередь прибавила 64 копейки до 76,9 рубля, следует из данных Московской биржи.В свою очередь, российский рынок акций продолжил снижаться на геополитических рисках: индекс Мосбиржи падает почти на два процента и колеблется около 3600 пунктов, а долларовый индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов.Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,81%, до 85,15 доллара за баррель.По мнению экспертов, на рынки и российские активы влияют геополитические факторы. Как считает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал", ситуация может проясниться на следующей неделе, когда западные страны дадут письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220114/evro-1767824280.html

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экономика, евро, россия