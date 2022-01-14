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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220114/evro-1767824280.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,43 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,43 рубля - РИА Новости, 14.01.2022
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,43 рубля
Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, вырос на 1,4338 рубля — до 86,8894 рубля. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:48
2022-01-14T13:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, вырос на 1,4338 рубля — до 86,8894 рубля.Доллар укрепился на 1,1982 рубля, до 75,7668, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 1,3042 рубля, составив 80,772 рубля.Продолжает падение и российский рынок акций: долларовый индекс РТС впервые с мая опустился ниже 1500 пунктов, индекс Мосбиржи — впервые с 14 декабря ниже 3600.Мартовский фьючерс нефти марки Brent символически дорожает, но в целом рынок колеблется из-за коронавирусных опасений: росту способствует устойчивость спроса, снижению — возможные ограничения на передвижение.
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центральный банк рф (цб рф), россия
12:48 14.01.2022 (обновлено: 13:46 14.01.2022)
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,43 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,43 рубля — до 86,89 рубля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, вырос на 1,4338 рубля — до 86,8894 рубля.
Доллар укрепился на 1,1982 рубля, до 75,7668, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 1,3042 рубля, составив 80,772 рубля.
Продолжает падение и российский рынок акций: долларовый индекс РТС впервые с мая опустился ниже 1500 пунктов, индекс Мосбиржи — впервые с 14 декабря ниже 3600.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent символически дорожает, но в целом рынок колеблется из-за коронавирусных опасений: росту способствует устойчивость спроса, снижению — возможные ограничения на передвижение.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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