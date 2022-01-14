https://ria.ru/20220114/evro-1767824280.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,43 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,43 рубля - РИА Новости, 14.01.2022

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 1,43 рубля

Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, вырос на 1,4338 рубля — до 86,8894 рубля. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:48

2022-01-14T12:48

2022-01-14T13:46

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Официальный курс евро, установленный ЦБ на выходные и понедельник, вырос на 1,4338 рубля — до 86,8894 рубля.Доллар укрепился на 1,1982 рубля, до 75,7668, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 1,3042 рубля, составив 80,772 рубля.Продолжает падение и российский рынок акций: долларовый индекс РТС впервые с мая опустился ниже 1500 пунктов, индекс Мосбиржи — впервые с 14 декабря ниже 3600.Мартовский фьючерс нефти марки Brent символически дорожает, но в целом рынок колеблется из-за коронавирусных опасений: росту способствует устойчивость спроса, снижению — возможные ограничения на передвижение.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), россия