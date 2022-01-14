https://ria.ru/20220114/es-1767810912.html

ЕС разрушил все механизмы взаимодействия с Россией, заявил Лавров

ЕС разрушил все механизмы взаимодействия с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

ЕС разрушил все механизмы взаимодействия с Россией, заявил Лавров

Россия сожалеет, что Евросоюз разрушил и зацементировал все механизмы взаимодействия с Москвой, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:00

2022-01-14T12:00

2022-01-14T13:14

в мире

евросоюз

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия сожалеет, что Евросоюз разрушил и зацементировал все механизмы взаимодействия с Москвой, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Я не знаю, не потому что мы этого не хотим, мы сожалеем, что сам Евросоюз уже 7,5 лет назад разрушил все механизмы, в том числе механизмы, в рамках которых обсуждались практические аспекты обеспечения безопасности. И теперь, когда мы обратились к США и НАТО, с НАТО у нас по крайней мере еще на бумаге хотя бы сохраняется Совета Россия-НАТО, и основополагающий акт никто не разрушал. Там, с Евросоюзом, все каналы общения зацементированы нашими европейскими коллегами", - сказал Лавров на пресс-конференции.По его словам, Москва видит, как "Евросоюз опасается, что его интересы (безопасности - ред.) могут игнорироваться, они открыто признают" это.Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20220114/lavrov-1767818471.html

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"Мы не рубили концы" – Лавров об отношениях с Евросоюзом "Мы не рубили концы" – Лавров об отношениях с Евросоюзом 2022-01-14T12:00 true PT0M27S

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в мире, евросоюз, сергей лавров, россия