https://ria.ru/20220114/energoperekhod-1767846002.html

Набиуллина назвала энергопереход мощным проинфляционным фактором

Набиуллина назвала энергопереход мощным проинфляционным фактором - РИА Новости, 14.01.2022

Набиуллина назвала энергопереход мощным проинфляционным фактором

Энергетический переход является мощным долгосрочным проинфляционным фактором для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:29

2022-01-14T14:29

2022-01-14T14:29

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

кирилл тремасов

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Энергетический переход является мощным долгосрочным проинфляционным фактором для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.Энергетический переход несет проинфляционные риски для российской экономики, они лежат на стороне предложения, говорил в ноябре директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов."Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход", - заявила глава ЦБ, выступая на Гайдаровском форуме.Набиуллина пояснила, что энергопереход носит проинфляционный характер из-за того, что экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику будут дороже. "ESG-фактор - это, по сути дела, длящийся шок предложения, аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 70-х годах", - подытожила она.

https://ria.ru/20220111/ekonomika-1767262307.html

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, кирилл тремасов, цены на нефть, россия