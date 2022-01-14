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https://ria.ru/20220114/energoperekhod-1767846002.html
Набиуллина назвала энергопереход мощным проинфляционным фактором
Набиуллина назвала энергопереход мощным проинфляционным фактором - РИА Новости, 14.01.2022
Набиуллина назвала энергопереход мощным проинфляционным фактором
Энергетический переход является мощным долгосрочным проинфляционным фактором для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:29
2022-01-14T14:29
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
кирилл тремасов
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Энергетический переход является мощным долгосрочным проинфляционным фактором для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.Энергетический переход несет проинфляционные риски для российской экономики, они лежат на стороне предложения, говорил в ноябре директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов."Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход", - заявила глава ЦБ, выступая на Гайдаровском форуме.Набиуллина пояснила, что энергопереход носит проинфляционный характер из-за того, что экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику будут дороже. "ESG-фактор - это, по сути дела, длящийся шок предложения, аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 70-х годах", - подытожила она.
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, кирилл тремасов, цены на нефть, россия
14:29 14.01.2022
 
Набиуллина назвала энергопереход мощным проинфляционным фактором

Глава ЦБ Набиуллина назвала энергетический переход мощным проинфляционным фактором

© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Энергетический переход является мощным долгосрочным проинфляционным фактором для мировой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.
Энергетический переход несет проинфляционные риски для российской экономики, они лежат на стороне предложения, говорил в ноябре директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов.
"Надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный долгосрочный структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход", - заявила глава ЦБ, выступая на Гайдаровском форуме.
Набиуллина пояснила, что энергопереход носит проинфляционный характер из-за того, что экологические технологии и инвестиции в традиционную энергетику будут дороже. "ESG-фактор - это, по сути дела, длящийся шок предложения, аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 70-х годах", - подытожила она.
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ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаКирилл ТремасовЦены на нефтьРоссия
 
 
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