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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/elki-1767798012.html
Создатели "Елок 8" извинились перед норвежским фотографом за плагиат
Создатели "Елок 8" извинились перед норвежским фотографом за плагиат - РИА Новости, 14.01.2022
Создатели "Елок 8" извинились перед норвежским фотографом за плагиат
Представители кинокомпании Bazelevs, создавшей фильм "Елки 8", разместили на официальной странице Facebook пост, в котором извинились перед норвежским... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:41
2022-01-14T11:49
культура
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Представители кинокомпании Bazelevs, создавшей фильм "Елки 8", разместили на официальной странице Facebook пост, в котором извинились перед норвежским фотографом Стигом Дирдалом за использование его идеи при создании постера комедии. Ранее норвежец пожаловался у себя в Facebook на "плагиат" со стороны авторов рекламы российской новогодней картины. К тексту он прикрепил коллаж из постера "Елок 8" и его рождественской открытки, которую Дирдал создал еще в 2015 году. На обеих картинках изображены герои, расставленные в виде елки. Все при этом одеты в зеленые комбинезоны, обвешаны розовой мишурой и держат в руках свечи. В Bazelevs не стали отрицать, что постер восьмых "Елок" действительно похож на работы Стига Дирдала. Однако напомнили, что похожие иллюстрации делали и раньше. В российской кинокомпании подчеркнули, что "юридически такая практика не нарушает закона". Но, тем не менее, согласились, что автор у этой идее есть. Фильм "Елки 8" вышел в российских кинотеатрах 16 декабря. В нем снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, сергей светлаков, анна чиповская, facebook, дарья мороз, ольга бузова, иван ургант, филипп киркоров
11:41 14.01.2022 (обновлено: 11:49 14.01.2022)
 
Создатели "Елок 8" извинились перед норвежским фотографом за плагиат

Авторы "Елок 8" извинились перед норвежским фотографом за повтор его идеи для постера

© Фото : Stig Håvard Dirdal / Базелевс ПродакшнФотография норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала и постер к фильму "Елки 8"
Фотография норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала и постер к фильму Елки 8 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Stig Håvard Dirdal / Базелевс Продакшн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Представители кинокомпании Bazelevs, создавшей фильм "Елки 8", разместили на официальной странице Facebook пост, в котором извинились перед норвежским фотографом Стигом Дирдалом за использование его идеи при создании постера комедии.
Ранее норвежец пожаловался у себя в Facebook на "плагиат" со стороны авторов рекламы российской новогодней картины. К тексту он прикрепил коллаж из постера "Елок 8" и его рождественской открытки, которую Дирдал создал еще в 2015 году.
На обеих картинках изображены герои, расставленные в виде елки. Все при этом одеты в зеленые комбинезоны, обвешаны розовой мишурой и держат в руках свечи.
"У меня смешанные эмоции", — написал фотограф.
В Bazelevs не стали отрицать, что постер восьмых "Елок" действительно похож на работы Стига Дирдала. Однако напомнили, что похожие иллюстрации делали и раньше.
"На него похожа афиша рождественского концерта в Люцерне, праздничный постер канадского спортивного телеканала Sportsnet и еще десяток новогодних открыток из разных стран мира, — отметили в Bazelevs и приложили к тексту снимки. — Идея построить людей на фото в форме новогодней елки, которую придумал Дирдал, ушла в народ и превратилась во флешмоб. Мы также вдохновились этой концепцией — и собрали елку из героев новых "Елок".
В российской кинокомпании подчеркнули, что "юридически такая практика не нарушает закона". Но, тем не менее, согласились, что автор у этой идее есть.

"Мы приносим свои извинения господину Дирдалу за этот неприятный инцидент. Мы связались с ним лично, объяснили ситуацию и готовы обсудить компенсацию", — прокомментировали в Bazelevs, добавив, что предложили норвежцу поработать над новыми проектами компании.

Фильм "Елки 8" вышел в российских кинотеатрах 16 декабря. В нем снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.
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КультураНовости культурыКино и сериалыСергей СветлаковАнна ЧиповскаяFacebookДарья МорозОльга БузоваИван УргантФилипп Киркоров
 
 
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