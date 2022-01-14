https://ria.ru/20220114/elki-1767798012.html

Создатели "Елок 8" извинились перед норвежским фотографом за плагиат

Создатели "Елок 8" извинились перед норвежским фотографом за плагиат - РИА Новости, 14.01.2022

Создатели "Елок 8" извинились перед норвежским фотографом за плагиат

Представители кинокомпании Bazelevs, создавшей фильм "Елки 8", разместили на официальной странице Facebook пост, в котором извинились перед норвежским... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:41

2022-01-14T11:41

2022-01-14T11:49

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Представители кинокомпании Bazelevs, создавшей фильм "Елки 8", разместили на официальной странице Facebook пост, в котором извинились перед норвежским фотографом Стигом Дирдалом за использование его идеи при создании постера комедии. Ранее норвежец пожаловался у себя в Facebook на "плагиат" со стороны авторов рекламы российской новогодней картины. К тексту он прикрепил коллаж из постера "Елок 8" и его рождественской открытки, которую Дирдал создал еще в 2015 году. На обеих картинках изображены герои, расставленные в виде елки. Все при этом одеты в зеленые комбинезоны, обвешаны розовой мишурой и держат в руках свечи. В Bazelevs не стали отрицать, что постер восьмых "Елок" действительно похож на работы Стига Дирдала. Однако напомнили, что похожие иллюстрации делали и раньше. В российской кинокомпании подчеркнули, что "юридически такая практика не нарушает закона". Но, тем не менее, согласились, что автор у этой идее есть. Фильм "Елки 8" вышел в российских кинотеатрах 16 декабря. В нем снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.

https://ria.ru/20211207/elki-1762542510.html

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новости культуры, кино и сериалы, сергей светлаков, анна чиповская, facebook, дарья мороз, ольга бузова, иван ургант, филипп киркоров