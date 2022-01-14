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В Ростове-на-Дону главная городская елка упала из-за ветра

В Ростове-на-Дону главная городская елка упала из-за ветра - РИА Новости, 14.01.2022

В Ростове-на-Дону главная городская елка упала из-за ветра

Главная городская елка, установленная перед входом в парк имени Максима Горького в Ростове-на-Дону, упала из-за шквалистого ветра, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T20:48

2022-01-14T20:48

2022-01-14T22:51

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ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв - РИА Новости. Главная городская елка, установленная перед входом в парк имени Максима Горького в Ростове-на-Дону, упала из-за шквалистого ветра, сообщил журналистам представитель администрации города.Елка была установлена в центре города в преддверии Нового года. Ее высота - 24 метра. Сообщалось, что в текущем году для ее украшения были закуплены новые игрушки и гирлянды."Из-за шквалистого ветра упала городская елка у парка имени Максима Горького. Пострадавших нет", - сказал представитель горадминистрации. Он добавил, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика."Будет проведена претензионная работа по качеству установленной конструкции", - уточнил он.Ранее спасатели распространили предупреждение об ухудшении погоды 12-15 января в Ростове-на-Дону. В этот период синоптики прогнозировали мокрый снег с дождем и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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общество, ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия