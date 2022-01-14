Муфтий рассказал о борьбе мусульманской общины с экстремизмом
Муфтий Гайнутдин: в российских мечетях не проповедуют экстремизм, а предостерегают от него
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В мечетях России не пропагандируются идеи экстремизма, а наоборот, предостерегают от него, заявил в пятницу председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.
"Мы не устаем повторять чиновникам всех уровней: мечети - не место проповеди экстремизма. Вот уже 1100 лет и даже больше наши мечети - я имею в виду мечети на землях России - приобщают людей к благому, предостерегают их от совершения греховного. Мы не занимаемся в мечетях пропагандой терроризма и межрелигиозной вражды, а, напротив, наставляем наших слушателей относительно этих ужасных явлений в каждой проповеди", - сказал муфтий на пленарном заседании ежегодных чтений имени Шигабутдина Марджани, приуроченных в 2022 году к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.
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1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается в 2022 году. По поручению президента РФ Владимира Путина был создан федеральный оргкомитет по подготовке и празднованию, который возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре 2021 года Хуснуллин утвердил план основных юбилейных мероприятий, включающий 71 мероприятие. В частности, запланировано проведение международных, научных, культурных, просветительских мероприятий, саммитов, строительство ряда объектов. Ожидается, что мероприятия пройдут в Татарстане, Москве и других регионах РФ.
Среди богословов ДУМ РФ нет никого, кто призывал бы к межрелигиозной и межнациональной розни, подчеркнул он.
Чтения имени Марджани, посвященные теме "Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман", открывают мероприятия ДУМ РФ, посвященные юбилею принятия ислама в Волжской Булгарии. Они проходят в Московской соборной мечети 13 и 14 января. В секционных заседаниях "История и археология", "Теология и философия", "Политология и социология" участвуют специалисты по истории ислама в России в средневековый период.
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