Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/eks-sovetnik-1767941287.html
Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 14.01.2022
Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, и теперь... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T23:50
2022-01-14T23:50
в мире
сша
нью-йорк (город)
барак обама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, и теперь ему грозит наказание до 20 лет тюремного заключения, сообщил в пятницу американский минюст."Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, кому он обещал помочь", - заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, чьи слова приводятся в релизе минюста.Ведомство напоминает, что в 2005 году Эндрю помог создать в Нью-Йорке сеть государственных школ. В 2013 году подсудимый оставил эту работу и устроился в министерство образования США, а впоследствии перешел на должность старшего советника в Белом доме. В 2016 году Эндрю покинул свой пост в американской администрации.Максимально возможное наказание для экс-сотрудника администрации Обамы – 20 лет тюрьмы. Эндрю согласился выплатить сети школ компенсацию украденных им средств. Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен 14 апреля.
https://ria.ru/20210419/korruptsiya-1728814939.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), барак обама
23:50 14.01.2022
 
Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве

Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве, ему грозит до 20 лет тюрьмы

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания суда в США
Статуя Фемиды у здания суда в США - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания суда в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, и теперь ему грозит наказание до 20 лет тюремного заключения, сообщил в пятницу американский минюст.
"Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, кому он обещал помочь", - заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, чьи слова приводятся в релизе минюста.
Ведомство напоминает, что в 2005 году Эндрю помог создать в Нью-Йорке сеть государственных школ. В 2013 году подсудимый оставил эту работу и устроился в министерство образования США, а впоследствии перешел на должность старшего советника в Белом доме. В 2016 году Эндрю покинул свой пост в американской администрации.
Максимально возможное наказание для экс-сотрудника администрации Обамы – 20 лет тюрьмы. Эндрю согласился выплатить сети школ компенсацию украденных им средств. Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен 14 апреля.
Брокер, создатель биржи NASDAQ Бернард Мейдофф возле федерального окружного суда Манхэттена в Нью-Йорке. 2009 год - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля 2021, 08:00
Коррупция властей остается безнаказанной
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Барак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
22:19В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
Лента новостейМолния
США призвали судить арестованных в России хакеров из REvilВ США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организацииВ Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили