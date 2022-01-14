https://ria.ru/20220114/eks-sovetnik-1767941287.html

Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве

Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 14.01.2022

Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве

Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, и теперь... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T23:50

2022-01-14T23:50

2022-01-14T23:50

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Бывший сотрудник администрации 44-го президента США Барака Обамы Сет Эндрю признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, и теперь ему грозит наказание до 20 лет тюремного заключения, сообщил в пятницу американский минюст."Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, кому он обещал помочь", - заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, чьи слова приводятся в релизе минюста.Ведомство напоминает, что в 2005 году Эндрю помог создать в Нью-Йорке сеть государственных школ. В 2013 году подсудимый оставил эту работу и устроился в министерство образования США, а впоследствии перешел на должность старшего советника в Белом доме. В 2016 году Эндрю покинул свой пост в американской администрации.Максимально возможное наказание для экс-сотрудника администрации Обамы – 20 лет тюрьмы. Эндрю согласился выплатить сети школ компенсацию украденных им средств. Ожидается, что приговор мужчине будет вынесен 14 апреля.

https://ria.ru/20210419/korruptsiya-1728814939.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), барак обама