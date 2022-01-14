https://ria.ru/20220114/ekonomika-1767845602.html
Набиуллина назвала главный вызов для российской экономики
Набиуллина назвала главный вызов для российской экономики - РИА Новости, 14.01.2022
Набиуллина назвала главный вызов для российской экономики
Главным вызовом для экономик РФ и мира сейчас является обеспечение темпов роста, при этом в России отдельного внимания заслуживает состояние рынка труда, где... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:27
2022-01-14T14:27
2022-01-14T14:27
экономика
центральный банк рф (цб рф)
гайдаровский форум
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главным вызовом для экономик РФ и мира сейчас является обеспечение темпов роста, при этом в России отдельного внимания заслуживает состояние рынка труда, где ощущается дефицит низко- и высококвалифицированной рабочей силы, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина."Думаю, что вызов перед глобальной экономикой, при всех разнообразиях для разных стран, он единый: как обеспечить экономический рост и темпы экономического роста. Потому что ожидания по темпам глобального роста, они ниже, чем были, например, у нас в 2000-х годах, 2010-х годах", - сказала Набиуллина на Гайдаровском форуме.В то же время перед Россией стоят собственные вызовы в период восстановления экономики, отметила она. "Период восстановительного роста практически завершен, мы вышли уже на доковидные тренды. И для нас также остро стоит вопрос, как и за счет чего мы будем расти", - сообщила Набиуллина.Глава ЦБ дополнила, что еще одна заслуживающая внимания ситуация в РФ - состояние рынка труда. По ее словам, на рынке ощущается дефицит низкоквалифицированной рабочей силы, который может частично решаться за счет миграции, но на сегодняшний день из-за структурных сдвигов в экономике спрос на таких работников возрос еще сильнее. При этом существует и сильный дефицит высококвалифицированных кадров, добавила Набиуллина."У нас есть и остро ощущаемый вопрос многими предприятиями, многими секторами - недостаток высококвалифицированной рабочей силы. А это производительность труда, это перемещение труда из неэффективных секторов в эффективные, и даже смещение фокуса политики с того, чтобы поддерживать на плаву просто предприятия, у которых большая занятость, на создание новых производств. И, конечно, здесь не справиться без частных инвестиций", - отметила Набиуллина.
https://ria.ru/20220114/ekonomika-1767843919.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), гайдаровский форум, эльвира набиуллина, россия
Набиуллина назвала главный вызов для российской экономики
Набиуллина назвала обеспечение темпов роста главным вызовом для экономик России и мира
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Главным вызовом для экономик РФ и мира сейчас является обеспечение темпов роста, при этом в России
отдельного внимания заслуживает состояние рынка труда, где ощущается дефицит низко- и высококвалифицированной рабочей силы, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина
.
"Думаю, что вызов перед глобальной экономикой, при всех разнообразиях для разных стран, он единый: как обеспечить экономический рост и темпы экономического роста. Потому что ожидания по темпам глобального роста, они ниже, чем были, например, у нас в 2000-х годах, 2010-х годах", - сказала Набиуллина на Гайдаровском форуме.
В то же время перед Россией стоят собственные вызовы в период восстановления экономики, отметила она. "Период восстановительного роста практически завершен, мы вышли уже на доковидные тренды. И для нас также остро стоит вопрос, как и за счет чего мы будем расти", - сообщила Набиуллина.
Глава ЦБ
дополнила, что еще одна заслуживающая внимания ситуация в РФ - состояние рынка труда. По ее словам, на рынке ощущается дефицит низкоквалифицированной рабочей силы, который может частично решаться за счет миграции, но на сегодняшний день из-за структурных сдвигов в экономике спрос на таких работников возрос еще сильнее. При этом существует и сильный дефицит высококвалифицированных кадров, добавила Набиуллина.
"У нас есть и остро ощущаемый вопрос многими предприятиями, многими секторами - недостаток высококвалифицированной рабочей силы. А это производительность труда, это перемещение труда из неэффективных секторов в эффективные, и даже смещение фокуса политики с того, чтобы поддерживать на плаву просто предприятия, у которых большая занятость, на создание новых производств. И, конечно, здесь не справиться без частных инвестиций", - отметила Набиуллина.