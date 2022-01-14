https://ria.ru/20220114/ekonomika-1767843919.html

В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям

В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям - РИА Новости, 14.01.2022

В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям

Российская экономика сегодня диверсифицирована и устойчива к любым внешним воздействиям, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:18

2022-01-14T14:18

2022-01-14T14:18

экономика

украина

сша

леонид слуцкий (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская экономика сегодня диверсифицирована и устойчива к любым внешним воздействиям, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя подготовленный в США новый проект об антироссийских санкциях."Мы диверсифицировали свою экономику, наша экономика сегодня устойчива к любым внешним воздействиям. И, конечно, я не могу сказать, что нет тех санкций и рестрикций, которые для нас чувствительны. Это, конечно, не так", - сказал Слуцкий на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что у России есть адекватное и симметричное противодействие "на любого рода рестрикции"."Санкции и рестрикции - не тот инструментарий, который должен применяться широко в нынешней политике. Это неоправданно", - добавил он.Законопроект, представленный в среду сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767722529.html

https://ria.ru/20220113/kudrin-1767663665.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, сша, леонид слуцкий (политик), россия