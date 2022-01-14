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В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям
В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям - РИА Новости, 14.01.2022
В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям
Российская экономика сегодня диверсифицирована и устойчива к любым внешним воздействиям, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:18
2022-01-14T14:18
экономика
украина
сша
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская экономика сегодня диверсифицирована и устойчива к любым внешним воздействиям, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя подготовленный в США новый проект об антироссийских санкциях."Мы диверсифицировали свою экономику, наша экономика сегодня устойчива к любым внешним воздействиям. И, конечно, я не могу сказать, что нет тех санкций и рестрикций, которые для нас чувствительны. Это, конечно, не так", - сказал Слуцкий на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что у России есть адекватное и симметричное противодействие "на любого рода рестрикции"."Санкции и рестрикции - не тот инструментарий, который должен применяться широко в нынешней политике. Это неоправданно", - добавил он.Законопроект, представленный в среду сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767722529.html
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экономика, украина, сша, леонид слуцкий (политик), россия
14:18 14.01.2022
 
В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям

Депутат Слуцкий заявил об устойчивости российской экономики к любым внешним воздействиям

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская экономика сегодня диверсифицирована и устойчива к любым внешним воздействиям, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя подготовленный в США новый проект об антироссийских санкциях.
"Мы диверсифицировали свою экономику, наша экономика сегодня устойчива к любым внешним воздействиям. И, конечно, я не могу сказать, что нет тех санкций и рестрикций, которые для нас чувствительны. Это, конечно, не так", - сказал Слуцкий на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Законопроект, представленный в среду сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
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ЭкономикаУкраинаСШАЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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