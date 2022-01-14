https://ria.ru/20220114/ekonomika-1767843919.html
В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям
В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям - РИА Новости, 14.01.2022
В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям
Российская экономика сегодня диверсифицирована и устойчива к любым внешним воздействиям, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:18
2022-01-14T14:18
2022-01-14T14:18
экономика
украина
сша
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская экономика сегодня диверсифицирована и устойчива к любым внешним воздействиям, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя подготовленный в США новый проект об антироссийских санкциях."Мы диверсифицировали свою экономику, наша экономика сегодня устойчива к любым внешним воздействиям. И, конечно, я не могу сказать, что нет тех санкций и рестрикций, которые для нас чувствительны. Это, конечно, не так", - сказал Слуцкий на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что у России есть адекватное и симметричное противодействие "на любого рода рестрикции"."Санкции и рестрикции - не тот инструментарий, который должен применяться широко в нынешней политике. Это неоправданно", - добавил он.Законопроект, представленный в среду сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767722529.html
https://ria.ru/20220113/kudrin-1767663665.html
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экономика, украина, сша, леонид слуцкий (политик), россия
В Госдуме отметили устойчивость российской экономики к внешним воздействиям
Депутат Слуцкий заявил об устойчивости российской экономики к любым внешним воздействиям