https://ria.ru/20220114/dtp-1767933049.html
В ДТП в Самарской области погибли четыре человека
В ДТП в Самарской области погибли четыре человека - РИА Новости, 14.01.2022
В ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли и восьмилетняя девочка пострадала в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T21:45
2022-01-14T21:45
2022-01-14T21:45
происшествия
самарская область
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САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли и восьмилетняя девочка пострадала в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По данным полиции, авария произошла в пятницу в 19.00 (18.00 мск) на 1157 километре трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе. По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом."Водитель, женщина и семилетняя девочка из Lada Priora погибли на месте ДТП. Во время госпитализации с места аварии скончалась 19-летняя девушка из Lada Priora. Восьмилетняя девочка из легкового автомобиля госпитализирована", - сказала собеседница агентства.По данным ГУМЧС по Самарской области, пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20220114/dtp-1767885032.html
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происшествия, самарская область
В ДТП в Самарской области погибли четыре человека
В ДТП в Самарской области погибли четыре человека, среди них семилетняя девочка
САМАРА, 14 янв - РИА Новости.
Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли и восьмилетняя девочка пострадала в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области
, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным полиции, авария произошла в пятницу в 19.00 (18.00 мск) на 1157 километре трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе. По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом.
"Водитель, женщина и семилетняя девочка из Lada Priora погибли на месте ДТП. Во время госпитализации с места аварии скончалась 19-летняя девушка из Lada Priora. Восьмилетняя девочка из легкового автомобиля госпитализирована", - сказала собеседница агентства.
По данным ГУМЧС по Самарской области, пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии.