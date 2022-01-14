https://ria.ru/20220114/dtp-1767933049.html

В ДТП в Самарской области погибли четыре человека

В ДТП в Самарской области погибли четыре человека - РИА Новости, 14.01.2022

В ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли и восьмилетняя девочка пострадала в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T21:45

2022-01-14T21:45

2022-01-14T21:45

происшествия

самарская область

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САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, погибли и восьмилетняя девочка пострадала в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По данным полиции, авария произошла в пятницу в 19.00 (18.00 мск) на 1157 километре трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе. По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом."Водитель, женщина и семилетняя девочка из Lada Priora погибли на месте ДТП. Во время госпитализации с места аварии скончалась 19-летняя девушка из Lada Priora. Восьмилетняя девочка из легкового автомобиля госпитализирована", - сказала собеседница агентства.По данным ГУМЧС по Самарской области, пострадавшая доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20220114/dtp-1767885032.html

самарская область

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происшествия, самарская область