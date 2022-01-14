https://ria.ru/20220114/dtp-1767885032.html
Двое подростков погибли в ДТП в Кировской области
Двое подростков погибли в ДТП в Кировской области - РИА Новости, 14.01.2022
Двое подростков погибли в ДТП в Кировской области
Двое подростков погибли в результате столкновения двух машин на трассе в Кировской области, еще два человека получили травмы, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:01
2022-01-14T17:01
2022-01-14T17:01
происшествия
кировская область
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Двое подростков погибли в результате столкновения двух машин на трассе в Кировской области, еще два человека получили травмы, сообщает региональная прокуратура.Около 13.15 в Афанасьевском районе на 830-м километре федеральной автодороги "Кострома – Шарья – Киров – Пермь" столкнулись ехавшие навстречу "ВАЗ-2107" и "Газель". "В результате происшествия, по предварительным данным ГИБДД, два несовершеннолетних подростка погибли, еще двое граждан получили травмы", - говорится в сообщении.По факту ДТП органами полиции проводится проверка, результаты которой взяты прокуратурой Кировской области на контроль.
https://ria.ru/20220106/dtp-1766770094.html
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происшествия, кировская область, киров
Двое подростков погибли в ДТП в Кировской области
Двое подростков погибли в ДТП в Кировской области, еще два человека пострадали