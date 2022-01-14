https://ria.ru/20220114/dorogi-1767833977.html

Дороги в Москве дополнительно обработают от наледи из-за погодных условий

Дороги в Москве дополнительно обработают от наледи из-за погодных условий - РИА Новости, 14.01.2022

Дороги в Москве дополнительно обработают от наледи из-за погодных условий

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сложных погодных условий, в городе идет дополнительная обработка дорог от гололеда, уборка... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:29

2022-01-14T13:29

2022-01-14T13:29

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сложных погодных условий, в городе идет дополнительная обработка дорог от гололеда, уборка от снега, очистка крыш, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в пятницу в Москве наблюдаются очень сложные погодные условия, так как потеплело, снег тает, капает с крыш, все это осложняется выпадением осадков, а вечером, по прогнозам, похолодает, и образуется гололед и наледи. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме."Задача достаточно сложная, тяжелые погодные условия: ветер, дождь со снегом, понижение температуры. И все это на коммунальные службы налагает дополнительные нагрузки, поэтому коммунальные службы приведены в повышенную готовность и готовы к проведению всех необходимых мероприятий по профилактике, и если возникнет потребность в ликвидации, то и для ликвидации тех или иных последствий", - сказал Бирюков.В частности, по его словам, службы "Мосводостока" приведены в повышенную готовность, работает более 300 аварийных бригад , отслеживают все места возможных подтоплений."Дороги сейчас обработаны, приведены в нормативное состояние. Ведется текущее подметание, уборка снега из лотковой части, то, что было собрано после ночного снегопада... Одна из важных направлений работы - это, конечно, не допустить скользкости на пешеходно-тропиночной сети. В связи с этим приняты дополнительные меры по обработке тротуаров, дорожек", - сказал Бирюков.Он также добавил, что одновременно ведутся работы и над очисткой кровель и крыш, потому что образуется наледь, скапливается снег.Помимо этого подготовлены аварийные бригады, которые следят за состоянием воздушных электрических сетей, чтобы не допустить наледей на проводах и обрыва сетей из-за сильного ветра. Также готовы аварийные источники электрообеспечения.

https://realty.ria.ru/20220114/energoeffektivnost-1767600423.html

https://realty.ria.ru/20220114/mosgaz-1767780769.html

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лед, москва, петр бирюков, автомобильные дороги