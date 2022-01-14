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Дороги в Москве дополнительно обработают от наледи из-за погодных условий
Дороги в Москве дополнительно обработают от наледи из-за погодных условий - РИА Новости, 14.01.2022
Дороги в Москве дополнительно обработают от наледи из-за погодных условий
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сложных погодных условий, в городе идет дополнительная обработка дорог от гололеда, уборка... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:29
2022-01-14T13:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
лед
москва
петр бирюков
автомобильные дороги
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сложных погодных условий, в городе идет дополнительная обработка дорог от гололеда, уборка от снега, очистка крыш, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в пятницу в Москве наблюдаются очень сложные погодные условия, так как потеплело, снег тает, капает с крыш, все это осложняется выпадением осадков, а вечером, по прогнозам, похолодает, и образуется гололед и наледи. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме."Задача достаточно сложная, тяжелые погодные условия: ветер, дождь со снегом, понижение температуры. И все это на коммунальные службы налагает дополнительные нагрузки, поэтому коммунальные службы приведены в повышенную готовность и готовы к проведению всех необходимых мероприятий по профилактике, и если возникнет потребность в ликвидации, то и для ликвидации тех или иных последствий", - сказал Бирюков.В частности, по его словам, службы "Мосводостока" приведены в повышенную готовность, работает более 300 аварийных бригад , отслеживают все места возможных подтоплений."Дороги сейчас обработаны, приведены в нормативное состояние. Ведется текущее подметание, уборка снега из лотковой части, то, что было собрано после ночного снегопада... Одна из важных направлений работы - это, конечно, не допустить скользкости на пешеходно-тропиночной сети. В связи с этим приняты дополнительные меры по обработке тротуаров, дорожек", - сказал Бирюков.Он также добавил, что одновременно ведутся работы и над очисткой кровель и крыш, потому что образуется наледь, скапливается снег.Помимо этого подготовлены аварийные бригады, которые следят за состоянием воздушных электрических сетей, чтобы не допустить наледей на проводах и обрыва сетей из-за сильного ветра. Также готовы аварийные источники электрообеспечения.
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лед, москва, петр бирюков, автомобильные дороги
13:29 14.01.2022
 

Дороги в Москве дополнительно обработают от наледи из-за погодных условий

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах
Спецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за сложных погодных условий, в городе идет дополнительная обработка дорог от гололеда, уборка от снега, очистка крыш, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в пятницу в Москве наблюдаются очень сложные погодные условия, так как потеплело, снег тает, капает с крыш, все это осложняется выпадением осадков, а вечером, по прогнозам, похолодает, и образуется гололед и наледи. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме.
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"Задача достаточно сложная, тяжелые погодные условия: ветер, дождь со снегом, понижение температуры. И все это на коммунальные службы налагает дополнительные нагрузки, поэтому коммунальные службы приведены в повышенную готовность и готовы к проведению всех необходимых мероприятий по профилактике, и если возникнет потребность в ликвидации, то и для ликвидации тех или иных последствий", - сказал Бирюков.
В частности, по его словам, службы "Мосводостока" приведены в повышенную готовность, работает более 300 аварийных бригад , отслеживают все места возможных подтоплений.
"Дороги сейчас обработаны, приведены в нормативное состояние. Ведется текущее подметание, уборка снега из лотковой части, то, что было собрано после ночного снегопада... Одна из важных направлений работы - это, конечно, не допустить скользкости на пешеходно-тропиночной сети. В связи с этим приняты дополнительные меры по обработке тротуаров, дорожек", - сказал Бирюков.
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Он также добавил, что одновременно ведутся работы и над очисткой кровель и крыш, потому что образуется наледь, скапливается снег.
Помимо этого подготовлены аварийные бригады, которые следят за состоянием воздушных электрических сетей, чтобы не допустить наледей на проводах и обрыва сетей из-за сильного ветра. Также готовы аварийные источники электрообеспечения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниледМоскваПетр БирюковАвтомобильные дороги
 
 
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