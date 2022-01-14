14:29 14.01.2022 (обновлено: 15:07 14.01.2022)
На Украине не исключили перекрестного допроса Порошенко и Медведчука
В Киеве не исключили перекрестного допроса Порошенко и Медведчука по делу о поставках угля
КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Следователи государственного бюро расследований могут провести перекрестный допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, заявила в пятницу советник по вопросам коммуникации госбюро расследований Татьяна Сапьян.
"Насколько мне известно уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности (перекрестного допроса - ред.). Соответственно, если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия и пригласят на перекрестный допрос двух упомянутых лиц (Порошенко и Медведчука – ред.)", - сказала Сапьян на брифинге, комментируя вопрос о возможности проведения перекрестного допроса.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает,