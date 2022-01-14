https://ria.ru/20220114/donbass-1767871811.html

В ДНР опасаются обострения после отправки западных инструкторов на Украину

В ДНР опасаются обострения после отправки западных инструкторов на Украину - РИА Новости, 14.01.2022

В ДНР опасаются обострения после отправки западных инструкторов на Украину

Депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирина Попова не исключает, что отправка странами Запада инструкторов для... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:11

2022-01-14T16:11

2022-01-14T16:11

в мире

сша

европа

министерство обороны украины

евросоюз

нато

сергей лавров

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765214499_0:198:2754:1747_1920x0_80_0_0_4ae04841bf5bd9d045fb6e6528a7566e.jpg

ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирина Попова не исключает, что отправка странами Запада инструкторов для обучения украинских силовиков может свидетельствовать о скором обострении на линии соприкосновения в Донбассе.Ранее в минобороны Украины заявили, что двое советников из США начали работу в ведомстве на постоянной основе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС во Франции заявил, что Евросоюз готовится направить миссию на Украину по подготовке "кадров высокого уровня" в украинской армии, решение должно быть принято в скором времени. Глава МИД Росcии Сергей Лавров отметил, что участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО."Очень может быть, что в скором времени планируется и обострение на линии разграничения. Если так, то наша Народная милиция готова дать отпор любым агрессивным действиям со стороны Украины, независимо от уровня подготовки военных и их "натасканности" "забугорными" инструкторами", - сказала РИА Новости Попова.Она выразила надежду, что Европа прекратит заниматься эскалацией конфликта и "вместо повышения градуса милитаризма займется принуждением Украины к миру, и прежде всего, к выполнению минских соглашений".

https://ria.ru/20220114/donbass-1767821698.html

https://ria.ru/20220114/obstrel-1767860193.html

сша

европа

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, министерство обороны украины, евросоюз, нато, сергей лавров, донецкая народная республика, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр