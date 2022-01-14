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В ДНР опасаются обострения после отправки западных инструкторов на Украину
В ДНР опасаются обострения после отправки западных инструкторов на Украину - РИА Новости, 14.01.2022
В ДНР опасаются обострения после отправки западных инструкторов на Украину
Депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирина Попова не исключает, что отправка странами Запада инструкторов для... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:11
2022-01-14T16:11
в мире
сша
европа
министерство обороны украины
евросоюз
нато
сергей лавров
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирина Попова не исключает, что отправка странами Запада инструкторов для обучения украинских силовиков может свидетельствовать о скором обострении на линии соприкосновения в Донбассе.Ранее в минобороны Украины заявили, что двое советников из США начали работу в ведомстве на постоянной основе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС во Франции заявил, что Евросоюз готовится направить миссию на Украину по подготовке "кадров высокого уровня" в украинской армии, решение должно быть принято в скором времени. Глава МИД Росcии Сергей Лавров отметил, что участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО."Очень может быть, что в скором времени планируется и обострение на линии разграничения. Если так, то наша Народная милиция готова дать отпор любым агрессивным действиям со стороны Украины, независимо от уровня подготовки военных и их "натасканности" "забугорными" инструкторами", - сказала РИА Новости Попова.Она выразила надежду, что Европа прекратит заниматься эскалацией конфликта и "вместо повышения градуса милитаризма займется принуждением Украины к миру, и прежде всего, к выполнению минских соглашений".
https://ria.ru/20220114/donbass-1767821698.html
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в мире, сша, европа, министерство обороны украины, евросоюз, нато, сергей лавров, донецкая народная республика, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
16:11 14.01.2022
 
В ДНР опасаются обострения после отправки западных инструкторов на Украину

В ДНР опасаются обострения в Донбассе после отправки западных инструкторов на Украину

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий в Зайцево, Донецкая область
Украинский военнослужащий в Зайцево, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий в Зайцево, Донецкая область . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Ирина Попова не исключает, что отправка странами Запада инструкторов для обучения украинских силовиков может свидетельствовать о скором обострении на линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее в минобороны Украины заявили, что двое советников из США начали работу в ведомстве на постоянной основе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС во Франции заявил, что Евросоюз готовится направить миссию на Украину по подготовке "кадров высокого уровня" в украинской армии, решение должно быть принято в скором времени. Глава МИД Росcии Сергей Лавров отметил, что участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО.
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"Очень может быть, что в скором времени планируется и обострение на линии разграничения. Если так, то наша Народная милиция готова дать отпор любым агрессивным действиям со стороны Украины, независимо от уровня подготовки военных и их "натасканности" "забугорными" инструкторами", - сказала РИА Новости Попова.
Она выразила надежду, что Европа прекратит заниматься эскалацией конфликта и "вместо повышения градуса милитаризма займется принуждением Украины к миру, и прежде всего, к выполнению минских соглашений".
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В миреСШАЕвропаМинистерство обороны УкраиныЕвросоюзНАТОСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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