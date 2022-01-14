https://ria.ru/20220114/donbass-1767829668.html

В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия за неделю со стороны ВСУ

В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия за неделю со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.01.2022

В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия за неделю со стороны ВСУ

Украинские силовики 20 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:10

2022-01-14T13:10

2022-01-14T13:10

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За прошедшую неделю зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населённым пунктам республики, применяя 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал Басурин.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в ДНР сообщали, что на предыдущей неделе украинские силовики один раз открывали огонь по республике.

https://ria.ru/20220113/donbass-1767649935.html

https://ria.ru/20220114/obstrel-1767781153.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр