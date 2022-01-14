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Лавров оценил возможное появление западных инструкторов в Донбассе
Лавров оценил возможное появление западных инструкторов в Донбассе - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров оценил возможное появление западных инструкторов в Донбассе
На Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:37
2022-01-14T13:38
в мире
украина
киев
сергей лавров
донбасс
сша
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Военнослужащие зарубежные там есть и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - сказал Лавров на пресс-конференции."Мы прекрасно понимаем, что всё, что делает Запад в плане накачивания этой власти (Украины) оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Нам это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", - подчеркнул министр.Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нам Запад, когда мы привлекаем к этому внимание, всегда говорит, что это же инструкторы, они не участвуют в боевых действиях. Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений. Как заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20220114/ugrozy-1767818955.html
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"Это нам тоже неприемлемо" – Лавров о возможном размещении западных военных объектов на Украине
"Это нам тоже неприемлемо" – Лавров о возможном размещении западных военных объектов на Украине
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в мире, украина, киев, сергей лавров, донбасс, сша, оон, снг, мария захарова, россия, алексей полищук
12:37 14.01.2022 (обновлено: 13:38 14.01.2022)
 
Лавров оценил возможное появление западных инструкторов в Донбассе

Глава МИД Лавров назвал появление западных инструкторов в Донбассе переходом красных линий

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Украине находятся сотни военнослужащих США и Британии, а поставки Западом вооружений украинской стороне создают дополнительное искушение Киеву перейти к силовым методам решения конфликта в Донбассе, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Военнослужащие зарубежные там есть и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 12:30
Лавров призвал Запад обратить внимание на угрозы Зеленского в адрес русских
"Мы прекрасно понимаем, что всё, что делает Запад в плане накачивания этой власти (Украины) оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Нам это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", - подчеркнул министр.
Участие западных инструкторов в конфликте в Донбассе будет переходом красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам Запад, когда мы привлекаем к этому внимание, всегда говорит, что это же инструкторы, они не участвуют в боевых действиях. Я прекрасно помню телевизионную картинку во время войны в Грузии в августе 2008 года, когда инструкторы в форме офицеров американской армии - и белые, и афроамериканцы - инструктировали практически как заряжать противотанковые и прочие вооружения. Я не хочу, чтобы это повторилось на Украине. Потому что это будет переходом всех возможных красных линий. Это будет прямое столкновение русских граждан Украины и натовских военных", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений. Как заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Никогда, ни разу, нигде – Лавров заявил об отсутствии угроз украинскому народу со стороны России - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 12:22
Россия не угрожает украинцам, в отличие от Зеленского, заявил Лавров
 
В миреУкраинаКиевСергей ЛавровДонбассСШАООНСНГМария ЗахароваРоссияАлексей Полищук
 
 
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