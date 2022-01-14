https://ria.ru/20220114/dollar-1767762514.html
Специалист рассказал, когда можно прогадать с покупкой долларов
Специалист рассказал, когда можно прогадать с покупкой долларов - РИА Новости, 14.01.2022
Специалист рассказал, когда можно прогадать с покупкой долларов
Нельзя покупать много долларов в момент ажиотажного роста. Скорее всего, когда рынок скоректируется, вам придется продавать его по более низкой цене, чем... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T04:15
2022-01-14T04:15
2022-01-14T05:05
экономика
рубль
доллар
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная резервная система сша
россия
accent capital
сергей макаров (инвестор)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Нельзя покупать много долларов в момент ажиотажного роста. Скорее всего, когда рынок скоректируется, вам придется продавать его по более низкой цене, чем приобрели, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров.При этом он призвал не забывать и о рублевых накоплениях, поскольку основные траты россияне совершают в рублях. "Эта тенденция усилилась с приходом пандемии, когда выезд за рубеж ограничен. От пяти процентов в рублях + от пяти процентов в долларах — действительно очень эффективная подушка безопасности", — напомнил он.Макаров посоветовал обращать внимание на несколько факторов перед покупкой доллара: политику Банка России и ФРС, сделки и риторику Минфина, а также внешнюю политику.
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экономика, рубль, доллар, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная резервная система сша, россия, accent capital, сергей макаров (инвестор)
04:15 14.01.2022 (обновлено: 05:05 14.01.2022)
Специалист рассказал, когда можно прогадать с покупкой долларов
Специалист Макаров: нельзя покупать много долларов в период ажиотажного роста этой валюты