Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220114/diplomatiya-1767846707.html
Ответ США на предложения России покажет искренность Запада, заявил Лавров
Ответ США на предложения России покажет искренность Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Ответ США на предложения России покажет искренность Запада, заявил Лавров
Письменный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности продемонстрирует, насколько Запад искренен в отношениях с Москвой, заявил глава МИД... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:31
2022-01-14T14:31
в мире
сша
москва
нато
сергей лавров
совет россия-нато
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767837305_273:374:3131:1982_1920x0_80_0_0_4be46190eb8b6a6a3cc04a1e0a221fd3.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Письменный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности продемонстрирует, насколько Запад искренен в отношениях с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Оно было всегда. Просто это требование безопасности оформлялось, после того как исчез Советский Союз, в политические обязательства, принимавшиеся на высшем уровне. Этими политическими обязательствами наши западные коллеги пользовались не по назначению и не выполняли их", - сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.Он отметил, что за последние тридцать лет у России "накопилось немало понимания как надо дальше действовать - на обещаниях, на каких-то политических заклинаниях ничего не получится".В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767803041.html
https://ria.ru/20220114/voennye-1767805408.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767837305_775:315:2848:1870_1920x0_80_0_0_f812b8778da6c1efd0ea5d73ca79d27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия
14:31 14.01.2022
 
Ответ США на предложения России покажет искренность Запада, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: ответ США на предложения по безопасности покажет, искренен ли Запад

© REUTERS / Maxim Shipenkov/PoolМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Maxim Shipenkov/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Письменный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности продемонстрирует, насколько Запад искренен в отношениях с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Оно было всегда. Просто это требование безопасности оформлялось, после того как исчез Советский Союз, в политические обязательства, принимавшиеся на высшем уровне. Этими политическими обязательствами наши западные коллеги пользовались не по назначению и не выполняли их", - сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
11:29
Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России
Он отметил, что за последние тридцать лет у России "накопилось немало понимания как надо дальше действовать - на обещаниях, на каких-то политических заклинаниях ничего не получится".
"Поэтому мы внесли документы и настаиваем на том, чтобы главная наша озабоченность о нерасширении НАТО была юридически обязывающей. В ответ надеюсь получить что-то внятное, помимо тех рассуждений, которые сейчас идут о том, что это Западу не подходит. Посмотрим, что они нам дадут на бумаге. И потом будем решать, насколько наши западные коллеги вообще искренни в отношениях с Российской Федерацией", - заключил министр.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
11:37
Лавров ответил на вопрос о расширении военного присутствия в других странах
 
В миреСШАМоскваНАТОСергей ЛавровСовет Россия-НАТООБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
22:19В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
22:11Террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих
Лента новостейМолния
В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организацииВ Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобилиТеррористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих