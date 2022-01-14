Ответ США на предложения России покажет искренность Запада, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: ответ США на предложения по безопасности покажет, искренен ли Запад
© REUTERS / Maxim Shipenkov/PoolМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Письменный ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности продемонстрирует, насколько Запад искренен в отношениях с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Оно было всегда. Просто это требование безопасности оформлялось, после того как исчез Советский Союз, в политические обязательства, принимавшиеся на высшем уровне. Этими политическими обязательствами наши западные коллеги пользовались не по назначению и не выполняли их", - сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.
Он отметил, что за последние тридцать лет у России "накопилось немало понимания как надо дальше действовать - на обещаниях, на каких-то политических заклинаниях ничего не получится".
"Поэтому мы внесли документы и настаиваем на том, чтобы главная наша озабоченность о нерасширении НАТО была юридически обязывающей. В ответ надеюсь получить что-то внятное, помимо тех рассуждений, которые сейчас идут о том, что это Западу не подходит. Посмотрим, что они нам дадут на бумаге. И потом будем решать, насколько наши западные коллеги вообще искренни в отношениях с Российской Федерацией", - заключил министр.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.