https://ria.ru/20220114/deti-1767910305.html

Мурашко оценил процент детей среди заболевших COVID-19

Мурашко оценил процент детей среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022

Мурашко оценил процент детей среди заболевших COVID-19

Среди заболевших коронавирусом 15% - это дети, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:34

2022-01-14T18:34

2022-01-14T19:40

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Среди заболевших коронавирусом 15% - это дети, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Среди заболевших 15 % – это дети. Особое внимание вызывают дети до четырёх лет и от периода новорожденности", – сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220113/vaktsinatsiya-1767668946.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мурашко: "Среди заболевших коронавирусом 15% – это дети" Среди заболевших коронавирусом 15% - это дети, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. "Среди заболевших 15 % – это дети. Особое внимание вызывают дети до четырёх лет и от периода новорожденности", – сказал он на брифинге. 2022-01-14T18:34 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии