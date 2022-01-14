https://ria.ru/20220114/deti-1767910305.html
Мурашко оценил процент детей среди заболевших COVID-19
Мурашко оценил процент детей среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.01.2022
Мурашко оценил процент детей среди заболевших COVID-19
Среди заболевших коронавирусом 15% - это дети, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:34
2022-01-14T18:34
2022-01-14T19:40
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Среди заболевших коронавирусом 15% - это дети, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Среди заболевших 15 % – это дети. Особое внимание вызывают дети до четырёх лет и от периода новорожденности", – сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20220113/vaktsinatsiya-1767668946.html
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Мурашко: "Среди заболевших коронавирусом 15% – это дети"
Среди заболевших коронавирусом 15% - это дети, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. "Среди заболевших 15 % – это дети. Особое внимание вызывают дети до четырёх лет и от периода новорожденности", – сказал он на брифинге.
2022-01-14T18:34
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РИА Новости
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:34 14.01.2022 (обновлено: 19:40 14.01.2022)
Мурашко оценил процент детей среди заболевших COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: по последним данным, среди заболевших COVID-19 15 процентов детей