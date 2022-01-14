https://ria.ru/20220114/deeskalatsiya-1767765242.html
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России - РИА Новости, 14.01.2022
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России - ставка на деэскалацию и диалог, заявили в минобороны Нидерландов. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T01:39
2022-01-14T01:39
2022-01-14T01:44
в мире
париж
сша
вена
евросоюз
совет россия-нато
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97388/13/973881358_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_aa095122a6b21438c52691653d289c06.jpg
ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости. Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России - ставка на деэскалацию и диалог, заявили в минобороны Нидерландов.В оборонном ведомстве Нидерландов пригрозили России "серьезными последствиями" в случае эскалации вокруг Украины.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
париж
сша
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97388/13/973881358_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_0cf8f719c3f9f94ee7222ada11489f6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, сша, вена, евросоюз, совет россия-нато, обсе, россия
01:39 14.01.2022 (обновлено: 01:44 14.01.2022)
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
Минобороны Нидерландов: ЕС и НАТО делают ставку на деэскалацию в отношениях с Россией