https://ria.ru/20220114/deeskalatsiya-1767765242.html

Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России

Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России - РИА Новости, 14.01.2022

Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России

Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России - ставка на деэскалацию и диалог, заявили в минобороны Нидерландов. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T01:39

2022-01-14T01:39

2022-01-14T01:44

в мире

париж

сша

вена

евросоюз

совет россия-нато

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97388/13/973881358_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_aa095122a6b21438c52691653d289c06.jpg

ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости. Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России - ставка на деэскалацию и диалог, заявили в минобороны Нидерландов.В оборонном ведомстве Нидерландов пригрозили России "серьезными последствиями" в случае эскалации вокруг Украины.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

париж

сша

вена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, сша, вена, евросоюз, совет россия-нато, обсе, россия