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Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России - РИА Новости, 14.01.2022
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России - ставка на деэскалацию и диалог, заявили в минобороны Нидерландов. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T01:39
2022-01-14T01:44
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ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости. Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России - ставка на деэскалацию и диалог, заявили в минобороны Нидерландов.В оборонном ведомстве Нидерландов пригрозили России "серьезными последствиями" в случае эскалации вокруг Украины.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, париж, сша, вена, евросоюз, совет россия-нато, обсе, россия
01:39 14.01.2022 (обновлено: 01:44 14.01.2022)
 
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России

Минобороны Нидерландов: ЕС и НАТО делают ставку на деэскалацию в отношениях с Россией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на набережную Амстердама
Вид на набережную Амстердама - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости. Евросоюз и НАТО едины в позиции в отношении России - ставка на деэскалацию и диалог, заявили в минобороны Нидерландов.

"Вместе с коллегами из ЕС и НАТО обсуждали Украину и Россию. ЕС и НАТО едины в позиции в отношении России: ставка на деэскалацию и диалог", — говорится в сообщении министерства по итогам неформальной встречи глав МИД и МО стран ЕС во французском Бресте.

В оборонном ведомстве Нидерландов пригрозили России "серьезными последствиями" в случае эскалации вокруг Украины.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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12 января, 08:43Инфографика
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