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В Москве побит рекорд низкого давления 74-летней давности
В Москве побит рекорд низкого давления 74-летней давности - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве побит рекорд низкого давления 74-летней давности
Рекорд низкого атмосферного давления 74-летней давности побит в столице, но следом москвичей ожидает барическая пила, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:01
2022-01-14T15:37
общество
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рекорд низкого атмосферного давления 74-летней давности побит в столице, но следом москвичей ожидает барическая пила, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."Сегодня уже к 12.00 показания барометров в Москве оказались ниже рекордного значения этого дня, которое держалось с далекого 1948 года - 720,6 миллиметра ртутного столба. Метеорологи базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 719,7 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.Он отметил, что падение атмосферного давления продолжается и к 14.00 достигло своего "дна" - 717,3 миллиметра ртутного столба."Мало того, на таком аномально низком уровне, в состоянии циклонической депрессии, москвичи будут пребывать в течение шести часов - до 20.00, после чего, как только Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт, столбики барометров обозначат стремительный рост в последующие сутки более чем на 10 единиц, формируя барическую пилу", - добавил синоптик.
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общество, москва
15:01 14.01.2022 (обновлено: 15:37 14.01.2022)
 
В Москве побит рекорд низкого давления 74-летней давности

Давление в Москве упало до 717,3 миллиметра ртутного столба и побило 74-летний рекорд

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Рекорд низкого атмосферного давления 74-летней давности побит в столице, но следом москвичей ожидает барическая пила, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Сегодня уже к 12.00 показания барометров в Москве оказались ниже рекордного значения этого дня, которое держалось с далекого 1948 года - 720,6 миллиметра ртутного столба. Метеорологи базовой столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 719,7 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что падение атмосферного давления продолжается и к 14.00 достигло своего "дна" - 717,3 миллиметра ртутного столба.
"Мало того, на таком аномально низком уровне, в состоянии циклонической депрессии, москвичи будут пребывать в течение шести часов - до 20.00, после чего, как только Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт, столбики барометров обозначат стремительный рост в последующие сутки более чем на 10 единиц, формируя барическую пилу", - добавил синоптик.
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