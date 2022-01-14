14:53 14.01.2022 (обновлено: 15:27 14.01.2022)
Режим ЧС ввели на федеральной трассе на Сахалине
Режим ЧС ввели на дороге федерального значения Южно-Сахалинск - Оха из-за размыва участка
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкОчистка улиц от снега во время снежного циклона на Сахалине
Очистка улиц от снега во время снежного циклона на Сахалине
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о введении режима ЧС на размытом участке дороги федерального значения "Южно-Сахалинск - Оха" вечером 14 января, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Только что подписал указ о введение режима ЧС на дороге федерального значения "Южно-Сахалинск - Оха" на участке км 108+600 - км 108+650 и установлении регионального уровня реагирования. Такое решение принято в связи с размывом дороги на данном участке", - рассказал губернатор в своем сообщении.
Основные усилия власти сосредоточили на мониторинге автодороги и проведении восстановительных работ. Валерий Лимаренко поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Валерию Спиченко докладывать каждый час о ходе работ.
Сахалинскую область накрыл мощный циклон. Непогода держится в регионе уже третий день. Метель также прогнозируется ночью 15 января.
13 января, 05:05В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС