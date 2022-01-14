https://ria.ru/20220114/chs-1767851838.html

Режим ЧС ввели на федеральной трассе на Сахалине

Режим ЧС ввели на федеральной трассе на Сахалине - РИА Новости, 14.01.2022

Режим ЧС ввели на федеральной трассе на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о введении режима ЧС на размытом участке дороги федерального значения "Южно-Сахалинск - Оха"... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:53

2022-01-14T14:53

2022-01-14T15:27

южно-сахалинск

происшествия

сахалинская область

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о введении режима ЧС на размытом участке дороги федерального значения "Южно-Сахалинск - Оха" вечером 14 января, сообщается в Telegram-канале главы региона.Основные усилия власти сосредоточили на мониторинге автодороги и проведении восстановительных работ. Валерий Лимаренко поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Валерию Спиченко докладывать каждый час о ходе работ.Сахалинскую область накрыл мощный циклон. Непогода держится в регионе уже третий день. Метель также прогнозируется ночью 15 января.

https://ria.ru/20220113/sakhalin-1767591095.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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южно-сахалинск, происшествия, сахалинская область, валерий лимаренко