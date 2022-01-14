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Режим ЧС ввели на федеральной трассе на Сахалине
Режим ЧС ввели на федеральной трассе на Сахалине - РИА Новости, 14.01.2022
Режим ЧС ввели на федеральной трассе на Сахалине
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о введении режима ЧС на размытом участке дороги федерального значения "Южно-Сахалинск - Оха"... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:53
2022-01-14T15:27
южно-сахалинск
происшествия
сахалинская область
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о введении режима ЧС на размытом участке дороги федерального значения "Южно-Сахалинск - Оха" вечером 14 января, сообщается в Telegram-канале главы региона.Основные усилия власти сосредоточили на мониторинге автодороги и проведении восстановительных работ. Валерий Лимаренко поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Валерию Спиченко докладывать каждый час о ходе работ.Сахалинскую область накрыл мощный циклон. Непогода держится в регионе уже третий день. Метель также прогнозируется ночью 15 января.
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южно-сахалинск, происшествия, сахалинская область, валерий лимаренко
14:53 14.01.2022 (обновлено: 15:27 14.01.2022)
 
Режим ЧС ввели на федеральной трассе на Сахалине

Режим ЧС ввели на дороге федерального значения Южно-Сахалинск - Оха из-за размыва участка

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкОчистка улиц от снега во время снежного циклона на Сахалине
Очистка улиц от снега во время снежного циклона на Сахалине - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Очистка улиц от снега во время снежного циклона на Сахалине
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 янв – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о введении режима ЧС на размытом участке дороги федерального значения "Южно-Сахалинск - Оха" вечером 14 января, сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Только что подписал указ о введение режима ЧС на дороге федерального значения "Южно-Сахалинск - Оха" на участке км 108+600 - км 108+650 и установлении регионального уровня реагирования. Такое решение принято в связи с размывом дороги на данном участке", - рассказал губернатор в своем сообщении.
Основные усилия власти сосредоточили на мониторинге автодороги и проведении восстановительных работ. Валерий Лимаренко поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Валерию Спиченко докладывать каждый час о ходе работ.
Сахалинскую область накрыл мощный циклон. Непогода держится в регионе уже третий день. Метель также прогнозируется ночью 15 января.
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13 января, 05:05
В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
 
Южно-СахалинскПроисшествияСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
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