https://ria.ru/20220114/bykov-1767911447.html

MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"

MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак" - РИА Новости, 14.01.2022

MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"

Компания MGM купила права на американскую адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак". Она будет переснята в формате сериала. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:26

2022-01-14T19:26

2022-01-14T19:26

культура

юрий быков

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576167446_129:0:1861:974_1920x0_80_0_0_cafd69b4d23974b7e6021a1b4c1e98fe.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компания MGM купила права на американскую адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак". Она будет переснята в формате сериала. Об этом сообщает Variety. Рабочее название проекта — “Collapse”, что можно перевести как "крах", "коллапс", "обвал", "крушение". Оригинальная лента вышла в 2014 году. В ней рассказывалось о сантехнике, который учился на инженера-строителя. Однажды он отправился на вызов в общежитие, в котором живет более 800 человек. Там слесарь определяет, что здание находится в аварийном состоянии и может рухнуть. Мастер пытается сделать все возможное, чтобы спасти жильцов. Картина получила призы фестиваля в Локарно, "Кинотавра" и другие престижных смотров. Это не первая лента Быкова, которую адаптируют за рубежом. В 2018-м на сервисе Netflix вышел мини-сериал "Семь секунд", основанный на фильме режиссера "Майор". Образ главной героини воплотила Реджина Кинг. Эта роль принесла ей "Эмми". Среди исполнительных продюсеров "Collapse" Алекс Резник (он работал и над "Семью секундами"), Лоуренс Бендер и Кевин Браун, а также Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.

https://ria.ru/20220105/kino-1764305569.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий быков, новости культуры, кино и сериалы