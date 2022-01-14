https://ria.ru/20220114/bykov-1767911447.html
MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"
MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак" - РИА Новости, 14.01.2022
MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"
Компания MGM купила права на американскую адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак". Она будет переснята в формате сериала. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:26
2022-01-14T19:26
2022-01-14T19:26
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компания MGM купила права на американскую адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак". Она будет переснята в формате сериала. Об этом сообщает Variety. Рабочее название проекта — “Collapse”, что можно перевести как "крах", "коллапс", "обвал", "крушение". Оригинальная лента вышла в 2014 году. В ней рассказывалось о сантехнике, который учился на инженера-строителя. Однажды он отправился на вызов в общежитие, в котором живет более 800 человек. Там слесарь определяет, что здание находится в аварийном состоянии и может рухнуть. Мастер пытается сделать все возможное, чтобы спасти жильцов. Картина получила призы фестиваля в Локарно, "Кинотавра" и другие престижных смотров. Это не первая лента Быкова, которую адаптируют за рубежом. В 2018-м на сервисе Netflix вышел мини-сериал "Семь секунд", основанный на фильме режиссера "Майор". Образ главной героини воплотила Реджина Кинг. Эта роль принесла ей "Эмми". Среди исполнительных продюсеров "Collapse" Алекс Резник (он работал и над "Семью секундами"), Лоуренс Бендер и Кевин Браун, а также Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий быков, новости культуры, кино и сериалы
MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"
Компания MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Компания MGM купила права на американскую адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак". Она будет переснята в формате сериала. Об этом сообщает
Variety.
Рабочее название проекта — “Collapse”, что можно перевести как "крах", "коллапс", "обвал", "крушение".
Оригинальная лента вышла в 2014 году. В ней рассказывалось о сантехнике, который учился на инженера-строителя. Однажды он отправился на вызов в общежитие, в котором живет более 800 человек. Там слесарь определяет, что здание находится в аварийном состоянии и может рухнуть. Мастер пытается сделать все возможное, чтобы спасти жильцов.
Картина получила призы фестиваля в Локарно, "Кинотавра" и другие престижных смотров.
Это не первая лента Быкова, которую адаптируют за рубежом. В 2018-м на сервисе Netflix вышел мини-сериал "Семь секунд", основанный на фильме режиссера "Майор". Образ главной героини воплотила Реджина Кинг. Эта роль принесла ей "Эмми".
Среди исполнительных продюсеров "Collapse" Алекс Резник (он работал и над "Семью секундами"), Лоуренс Бендер и Кевин Браун, а также Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.