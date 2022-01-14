Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/bykov-1767911447.html
MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"
MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак" - РИА Новости, 14.01.2022
MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"
Компания MGM купила права на американскую адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак". Она будет переснята в формате сериала. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:26
2022-01-14T19:26
культура
юрий быков
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576167446_129:0:1861:974_1920x0_80_0_0_cafd69b4d23974b7e6021a1b4c1e98fe.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компания MGM купила права на американскую адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак". Она будет переснята в формате сериала. Об этом сообщает Variety. Рабочее название проекта — “Collapse”, что можно перевести как "крах", "коллапс", "обвал", "крушение". Оригинальная лента вышла в 2014 году. В ней рассказывалось о сантехнике, который учился на инженера-строителя. Однажды он отправился на вызов в общежитие, в котором живет более 800 человек. Там слесарь определяет, что здание находится в аварийном состоянии и может рухнуть. Мастер пытается сделать все возможное, чтобы спасти жильцов. Картина получила призы фестиваля в Локарно, "Кинотавра" и другие престижных смотров. Это не первая лента Быкова, которую адаптируют за рубежом. В 2018-м на сервисе Netflix вышел мини-сериал "Семь секунд", основанный на фильме режиссера "Майор". Образ главной героини воплотила Реджина Кинг. Эта роль принесла ей "Эмми". Среди исполнительных продюсеров "Collapse" Алекс Резник (он работал и над "Семью секундами"), Лоуренс Бендер и Кевин Браун, а также Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.
https://ria.ru/20220105/kino-1764305569.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576167446_346:0:1645:974_1920x0_80_0_0_403f871bd9450ba9d280871a606ad7ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий быков, новости культуры, кино и сериалы
19:26 14.01.2022
 
MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"

Компания MGM купила права на адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак"

© ТПО "Рок" (2014)Кадр из фильма "Дурак"
Кадр из фильма Дурак
© ТПО "Рок" (2014)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компания MGM купила права на американскую адаптацию фильма Юрия Быкова "Дурак". Она будет переснята в формате сериала. Об этом сообщает Variety.
Рабочее название проекта — “Collapse”, что можно перевести как "крах", "коллапс", "обвал", "крушение".
Оригинальная лента вышла в 2014 году. В ней рассказывалось о сантехнике, который учился на инженера-строителя. Однажды он отправился на вызов в общежитие, в котором живет более 800 человек. Там слесарь определяет, что здание находится в аварийном состоянии и может рухнуть. Мастер пытается сделать все возможное, чтобы спасти жильцов.
Картина получила призы фестиваля в Локарно, "Кинотавра" и другие престижных смотров.
Это не первая лента Быкова, которую адаптируют за рубежом. В 2018-м на сервисе Netflix вышел мини-сериал "Семь секунд", основанный на фильме режиссера "Майор". Образ главной героини воплотила Реджина Кинг. Эта роль принесла ей "Эмми".
Среди исполнительных продюсеров "Collapse" Алекс Резник (он работал и над "Семью секундами"), Лоуренс Бендер и Кевин Браун, а также Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.
Кадр из фильма Девушка с татуировкой дракона
5 января, 08:00Культура
Эх раз, еще раз. Как в Голливуде переснимают европейское и азиатское кино
 
КультураЮрий БыковНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов Украины
00:58США поприветствовали шаги России в борьбе с хакерами
00:52Пушков высмеял желание Зеленского встретиться с Путиным
00:51СМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдауна
00:43Салливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсы
00:22Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
23:58Группа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИ
23:55В Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветре
23:50Экс-советник Обамы признал вину в мошенничестве
23:42Цена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов
23:27"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiG
23:21В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
23:06СМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"
22:59Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в Женеве
22:58Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию
22:49В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИ
22:34Экс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил Минюст
22:21В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
22:19В Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобили
22:11Террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих
Лента новостейМолния
В США заявили о контакте с Киевом по кибератаке на сайты госорганов УкраиныСША поприветствовали шаги России в борьбе с хакерамиПушков высмеял желание Зеленского встретиться с ПутинымСМИ: "Винные пятницы" в присутствии Джонсона проводились во время локдаунаСалливан прокомментировал хакерскую атаку на украинские ресурсыБолдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператораГруппа сенаторов США посетит с визитом Украину, сообщили СМИВ Подмосковье распространили экстренное предупреждение о ветреЭкс-советник Обамы признал вину в мошенничествеЦена на газ в Европе опустилась чуть ниже 1000 долларов за тысячу кубов"Газпром" подал в суд на польскую компанию PGNiGВ Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшимиСМИ: Швеция отправила боевые машины на Готланд из-за "деятельности России"Экс-замгоссекретаря оценил переговоры России и США в ЖеневеРоссиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катаниюВ Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи, сообщили СМИЭкс-сотрудник Пентагона получил 7,5 года тюрьмы за взятки, заявил МинюстВ реестр СМИ-иноагентов включили две новые организацииВ Госдуме изучат плюсы и минусы проекта о налоге на роскошные автомобилиТеррористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили двоих сирийских военнослужащих