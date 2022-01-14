Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк
Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк на Новорижском шоссе
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ксения Бородина назвала размер коммунальной платы за свой двухэтажный особняк на Новорижском шоссе. Об этом ее спросил один из пользователей в социальных сетях.
"Вот только сейчас оплата пришла – 48 тысяч рублей. Правда, не знаю, зачем вам эта информация", – написала ведущая.
Подписчики также расспросили Бородину о возможных поклонниках. В частности, они уточнили, кто ведет машину, когда Ксения едет на пассажирском сиденье.
"Мистер Х – это мой водитель. Он получает заработную плату, работает на меня", – ответила звезда.
Она добавила, что не следит за жизнью бывших мужчин.
"Если я с человеком плохо расстаюсь, то мне абсолютно фиолетово, что с ним происходит дальше. Хоть он под себя ходить начнет, меня отворачивает и все, чувства пропадают, а с ними и человеческое отношение. Даже жалости не остается" – написала Ксения.
Бородина развелась с Курбаном Омаровым в июне 2021 года после шести лет брака. У них есть общая дочь Теона. Ранее Ксения прокомментировала приход экс-супруга на шоу "Давай поженимся", отметив, что у каждого "свой путь".