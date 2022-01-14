https://ria.ru/20220114/borodina-1767825626.html

Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк

Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк - РИА Новости, 14.01.2022

Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк

Ксения Бородина назвала размер коммунальной платы за свой двухэтажный особняк на Новорижском шоссе. Об этом ее спросил один из пользователей в социальных сетях. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:57

2022-01-14T12:57

2022-01-14T12:57

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ксения Бородина назвала размер коммунальной платы за свой двухэтажный особняк на Новорижском шоссе. Об этом ее спросил один из пользователей в социальных сетях.Подписчики также расспросили Бородину о возможных поклонниках. В частности, они уточнили, кто ведет машину, когда Ксения едет на пассажирском сиденье.Она добавила, что не следит за жизнью бывших мужчин.Бородина развелась с Курбаном Омаровым в июне 2021 года после шести лет брака. У них есть общая дочь Теона. Ранее Ксения прокомментировала приход экс-супруга на шоу "Давай поженимся", отметив, что у каждого "свой путь".

https://ria.ru/20220111/zvezdy-1767331951.html

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2022

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знаменитости, ксения бородина, шоу-бизнес