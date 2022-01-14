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Шоубиз
https://ria.ru/20220114/borodina-1767825626.html
Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк
Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк - РИА Новости, 14.01.2022
Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк
Ксения Бородина назвала размер коммунальной платы за свой двухэтажный особняк на Новорижском шоссе. Об этом ее спросил один из пользователей в социальных сетях. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:57
2022-01-14T12:57
шоубиз
знаменитости
ксения бородина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ксения Бородина назвала размер коммунальной платы за свой двухэтажный особняк на Новорижском шоссе. Об этом ее спросил один из пользователей в социальных сетях.Подписчики также расспросили Бородину о возможных поклонниках. В частности, они уточнили, кто ведет машину, когда Ксения едет на пассажирском сиденье.Она добавила, что не следит за жизнью бывших мужчин.Бородина развелась с Курбаном Омаровым в июне 2021 года после шести лет брака. У них есть общая дочь Теона. Ранее Ксения прокомментировала приход экс-супруга на шоу "Давай поженимся", отметив, что у каждого "свой путь".
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знаменитости, ксения бородина, шоу-бизнес
12:57 14.01.2022
 
Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк

Бородина назвала размер коммуналки за свой двухэтажный особняк на Новорижском шоссе

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ксения Бородина назвала размер коммунальной платы за свой двухэтажный особняк на Новорижском шоссе. Об этом ее спросил один из пользователей в социальных сетях.

"Вот только сейчас оплата пришла – 48 тысяч рублей. Правда, не знаю, зачем вам эта информация", – написала ведущая.

Подписчики также расспросили Бородину о возможных поклонниках. В частности, они уточнили, кто ведет машину, когда Ксения едет на пассажирском сиденье.

"Мистер Х – это мой водитель. Он получает заработную плату, работает на меня", – ответила звезда.

Она добавила, что не следит за жизнью бывших мужчин.

"Если я с человеком плохо расстаюсь, то мне абсолютно фиолетово, что с ним происходит дальше. Хоть он под себя ходить начнет, меня отворачивает и все, чувства пропадают, а с ними и человеческое отношение. Даже жалости не остается" – написала Ксения.

Бородина развелась с Курбаном Омаровым в июне 2021 года после шести лет брака. У них есть общая дочь Теона. Ранее Ксения прокомментировала приход экс-супруга на шоу "Давай поженимся", отметив, что у каждого "свой путь".
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ШоубизЗнаменитостиКсения БородинаШоу-бизнес
 
 
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