"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся"
Бородина прокомментировала визит экс-супруга Омарова на шоу "Давай поженимся"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ксения Бородина ответила на ироничный вопрос подписчика в социальных сетях, не планирует ли ведущая появится на передаче "Давай поженимся". На днях гостем шоу стал ее бывший муж Курбан Омаров. Ксения написала, что у каждого "свой путь".
"У каждого свой путь. Я собираюсь жить только так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю", – отметила ведущая.
Некоторым комментаторам показалось, что Роза Сябитова во время эфира не слишком корректно отозвалась о Бородиной, намекнув на ее мстительность. Ксения в ответ сказала, что сваха просто повторила продиктованный ей текст.
"Она говорит текст, что ей в ухо сказали, то и повторила, это видно. Я не смотрела, только отрывки, что вы в директ кидали. Очень вас прошу меня про это больше не спрашивать. Вы много мне пишете слова поддержки, спасибо вам за это. Но у меня все хорошо, и я не хочу ничего анализировать", – написала ведущая.
Бородина заключила, что "живет своей жизнью" и не хочет, чтобы ее с кем-то ассоциировали и "лезли в личную жизнь".
Курбан развелся с Ксенией Бородиной в июне этого года после шести лет брака. Их дочь Теона родилась в 2015 году. У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся.