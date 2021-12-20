https://ria.ru/20211220/borodina-1764554831.html

"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся"

"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся" - РИА Новости, 20.12.2021

"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся"

Ксения Бородина ответила на ироничный вопрос подписчика в социальных сетях, не планирует ли ведущая появится на передаче "Давай поженимся". На днях гостем шоу... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:18

2021-12-20T15:18

2021-12-20T15:18

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ксения Бородина ответила на ироничный вопрос подписчика в социальных сетях, не планирует ли ведущая появится на передаче "Давай поженимся". На днях гостем шоу стал ее бывший муж Курбан Омаров. Ксения написала, что у каждого "свой путь".Некоторым комментаторам показалось, что Роза Сябитова во время эфира не слишком корректно отозвалась о Бородиной, намекнув на ее мстительность. Ксения в ответ сказала, что сваха просто повторила продиктованный ей текст.Бородина заключила, что "живет своей жизнью" и не хочет, чтобы ее с кем-то ассоциировали и "лезли в личную жизнь".Курбан развелся с Ксенией Бородиной в июне этого года после шести лет брака. Их дочь Теона родилась в 2015 году. У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся.

https://ria.ru/20211216/guzeeva-1764006609.html

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шоу-бизнес, ксения бородина, знаменитости