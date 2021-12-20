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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211220/borodina-1764554831.html
"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся"
"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся" - РИА Новости, 20.12.2021
"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся"
Ксения Бородина ответила на ироничный вопрос подписчика в социальных сетях, не планирует ли ведущая появится на передаче "Давай поженимся". На днях гостем шоу... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T15:18
2021-12-20T15:18
шоубиз
шоу-бизнес
ксения бородина
знаменитости
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ксения Бородина ответила на ироничный вопрос подписчика в социальных сетях, не планирует ли ведущая появится на передаче "Давай поженимся". На днях гостем шоу стал ее бывший муж Курбан Омаров. Ксения написала, что у каждого "свой путь".Некоторым комментаторам показалось, что Роза Сябитова во время эфира не слишком корректно отозвалась о Бородиной, намекнув на ее мстительность. Ксения в ответ сказала, что сваха просто повторила продиктованный ей текст.Бородина заключила, что "живет своей жизнью" и не хочет, чтобы ее с кем-то ассоциировали и "лезли в личную жизнь".Курбан развелся с Ксенией Бородиной в июне этого года после шести лет брака. Их дочь Теона родилась в 2015 году. У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся.
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шоу-бизнес, ксения бородина, знаменитости
15:18 20.12.2021
 
"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся"

Бородина прокомментировала визит экс-супруга Омарова на шоу "Давай поженимся"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ксения Бородина ответила на ироничный вопрос подписчика в социальных сетях, не планирует ли ведущая появится на передаче "Давай поженимся". На днях гостем шоу стал ее бывший муж Курбан Омаров. Ксения написала, что у каждого "свой путь".

"У каждого свой путь. Я собираюсь жить только так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю", – отметила ведущая.

Некоторым комментаторам показалось, что Роза Сябитова во время эфира не слишком корректно отозвалась о Бородиной, намекнув на ее мстительность. Ксения в ответ сказала, что сваха просто повторила продиктованный ей текст.

"Она говорит текст, что ей в ухо сказали, то и повторила, это видно. Я не смотрела, только отрывки, что вы в директ кидали. Очень вас прошу меня про это больше не спрашивать. Вы много мне пишете слова поддержки, спасибо вам за это. Но у меня все хорошо, и я не хочу ничего анализировать", – написала ведущая.

Бородина заключила, что "живет своей жизнью" и не хочет, чтобы ее с кем-то ассоциировали и "лезли в личную жизнь".
Курбан развелся с Ксенией Бородиной в июне этого года после шести лет брака. Их дочь Теона родилась в 2015 году. У Ксении также есть 12-летняя дочь Маруся.
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