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Лавров назвал Блинкена опытным и знающим человеком

Лавров назвал Блинкена опытным и знающим человеком - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров назвал Блинкена опытным и знающим человеком

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал госсекретаря США Энтони Блинкена опытным и знающим человеком, который умеет слышать. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:26

2022-01-14T13:26

2022-01-14T13:31

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал госсекретаря США Энтони Блинкена опытным и знающим человеком, который умеет слышать."Я общался несколько раз с Энтони Блинкеном. Он опытный человек, человек знающий и, по-моему, умеющий слышать", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.Последняя встреча Лаврова и Блинкена состоялась в Стокгольме "на полях" министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, россия