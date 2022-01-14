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Лавров назвал Блинкена опытным и знающим человеком
Лавров назвал Блинкена опытным и знающим человеком - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров назвал Блинкена опытным и знающим человеком
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал госсекретаря США Энтони Блинкена опытным и знающим человеком, который умеет слышать. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:26
2022-01-14T13:26
2022-01-14T13:31
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москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал госсекретаря США Энтони Блинкена опытным и знающим человеком, который умеет слышать."Я общался несколько раз с Энтони Блинкеном. Он опытный человек, человек знающий и, по-моему, умеющий слышать", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.Последняя встреча Лаврова и Блинкена состоялась в Стокгольме "на полях" министерской встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, россия
13:26 14.01.2022 (обновлено: 13:31 14.01.2022)
Лавров назвал Блинкена опытным и знающим человеком
Глава МИД Лавров назвал госсекретаря США Блинкена опытным и знающим человеком