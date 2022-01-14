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Туризм
https://ria.ru/20220114/bilety-1767744783.html
Подсчитано, сколько стоили самые дорогие билеты по России в 2021 году
Подсчитано, сколько стоили самые дорогие билеты по России в 2021 году - РИА Новости, 14.01.2022
Подсчитано, сколько стоили самые дорогие билеты по России в 2021 году
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города России были куплены самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в 2021 году, сообщает РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:51
2022-01-14T12:51
туризм
благовещенск
петропавловск-камчатский
екатеринбург
ковров
владивосток
хабаровск
сковородино
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города России были куплены самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в 2021 году, сообщает Туту.ру.Наиболее затратным перелетом оказался рейс из столицы во Владивосток и обратно. Он обошелся покупателю в 329 326 рублей. Всего в топ-20 вошли пять билетов Москва — Владивосток — Москва и один билет по обратному маршруту.Также в тройку самых дорогих вошли рейсы туда-обратно из Москвы в Петропавловск-Камчатский (282 122 рубля) и в Благовещенск (249 938 рублей).Все билеты-"рекордсмены" были оформлены в бизнес-класс.Большинство самых дорогих железнодорожных проездных документов по России в 2021 году пришлось на маршрут Москва — Владивосток или в обратном направлении. Также в топ-20 вошли билеты из Белогорска в Москву, из Москвы и Екатеринбурга в Хабаровск, из Коврова во Владивосток, из Уфы в Сковородино, из Санкт-Петербурга в Москву, а также из Сковородино в столицу.В основном их покупали в вагон класса "люкс". Стоимость билета в одну сторону составляла от 37 241 до 46 625 рублей.
https://ria.ru/20220113/aeroporty-1767697083.html
https://ria.ru/20211228/puteshestviya-1765760262.html
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благовещенск, петропавловск-камчатский, екатеринбург, ковров, владивосток, хабаровск, сковородино, белогорск, уфа, москва, новости - туризм, самолеты, поезда, авиабилеты, туристы, туту.ру, туризм, россия, куда поехать, куда можно лететь
12:51 14.01.2022
 
Подсчитано, сколько стоили самые дорогие билеты по России в 2021 году

Туту.ру: самые дорогие билеты в 2021 году – во Владивосток и Петропавловск-Камчатский

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Бизнес-класс на борту Airbus A350
Бизнес-класс на борту Airbus A350 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города России были куплены самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в 2021 году, сообщает Туту.ру.
Наиболее затратным перелетом оказался рейс из столицы во Владивосток и обратно. Он обошелся покупателю в 329 326 рублей. Всего в топ-20 вошли пять билетов Москва — Владивосток — Москва и один билет по обратному маршруту.
Также в тройку самых дорогих вошли рейсы туда-обратно из Москвы в Петропавловск-Камчатский (282 122 рубля) и в Благовещенск (249 938 рублей).
Все билеты-"рекордсмены" были оформлены в бизнес-класс.
Большинство самых дорогих железнодорожных проездных документов по России в 2021 году пришлось на маршрут Москва — Владивосток или в обратном направлении.
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В основном их покупали в вагон класса "люкс". Стоимость билета в одну сторону составляла от 37 241 до 46 625 рублей.
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