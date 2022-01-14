https://ria.ru/20220114/bilety-1767744783.html

Подсчитано, сколько стоили самые дорогие билеты по России в 2021 году

Подсчитано, сколько стоили самые дорогие билеты по России в 2021 году - РИА Новости, 14.01.2022

Подсчитано, сколько стоили самые дорогие билеты по России в 2021 году

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города России были куплены самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в 2021 году, сообщает РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:51

2022-01-14T12:51

2022-01-14T12:51

туризм

благовещенск

петропавловск-камчатский

екатеринбург

ковров

владивосток

хабаровск

сковородино

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, в какие города России были куплены самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в 2021 году, сообщает Туту.ру.Наиболее затратным перелетом оказался рейс из столицы во Владивосток и обратно. Он обошелся покупателю в 329 326 рублей. Всего в топ-20 вошли пять билетов Москва — Владивосток — Москва и один билет по обратному маршруту.Также в тройку самых дорогих вошли рейсы туда-обратно из Москвы в Петропавловск-Камчатский (282 122 рубля) и в Благовещенск (249 938 рублей).Все билеты-"рекордсмены" были оформлены в бизнес-класс.Большинство самых дорогих железнодорожных проездных документов по России в 2021 году пришлось на маршрут Москва — Владивосток или в обратном направлении. Также в топ-20 вошли билеты из Белогорска в Москву, из Москвы и Екатеринбурга в Хабаровск, из Коврова во Владивосток, из Уфы в Сковородино, из Санкт-Петербурга в Москву, а также из Сковородино в столицу.В основном их покупали в вагон класса "люкс". Стоимость билета в одну сторону составляла от 37 241 до 46 625 рублей.

https://ria.ru/20220113/aeroporty-1767697083.html

https://ria.ru/20211228/puteshestviya-1765760262.html

благовещенск

петропавловск-камчатский

екатеринбург

ковров

владивосток

хабаровск

сковородино

белогорск

уфа

москва

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