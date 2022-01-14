13:18 14.01.2022 (обновлено: 13:24 14.01.2022)
В суде назвали новую дату рассмотрения уголовного дела блогера Била
Суд начнет заново рассматривать дело блогера Била о ДТП в центре Москвы 18 января
© МВД РоссииДТП на Смоленской площади в Москве. Кадр видео
© МВД России
ДТП на Смоленской площади в Москве. Кадр видео
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заново рассматривать дело блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль) о ДТП в центре Москвы начнут 18 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"Уголовное дело в отношении Биля Э. поступило, назначено предварительное слушание на 18 января в 12.30", - сказала собеседница агентства.
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В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным.
Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
Громкое ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
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