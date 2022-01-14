https://ria.ru/20220114/bil-1767831751.html

В суде назвали новую дату рассмотрения уголовного дела блогера Била

В суде назвали новую дату рассмотрения уголовного дела блогера Била - РИА Новости, 14.01.2022

В суде назвали новую дату рассмотрения уголовного дела блогера Била

Заново рассматривать дело блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль) о ДТП в центре Москвы начнут 18 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:18

2022-01-14T13:18

2022-01-14T13:24

москва

происшествия

садовое кольцо (москва)

эдвард бил (блогер)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заново рассматривать дело блогера Эдварда Била (настоящее имя - Эдуард Биль) о ДТП в центре Москвы начнут 18 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая."Уголовное дело в отношении Биля Э. поступило, назначено предварительное слушание на 18 января в 12.30", - сказала собеседница агентства.В июле суд приговорил блогера за крупное ДТП в центре столицы к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным.Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.Громкое ДТП произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.

https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html

https://ria.ru/20211124/blogery-1760457779.html

москва

садовое кольцо (москва)

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москва, происшествия, садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)