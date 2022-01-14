18:31 14.01.2022 (обновлено: 18:44 14.01.2022)
МИД проинформировал послов некоторых стран об итогах встреч по безопасности
Рябков проинформировал послов некоторых стран об итогах встреч по гарантиям безопасности
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана об итогах состоявшихся 9-13 января консультаций с США и HATO по гарантиям безопасности.
"Представители дипмиссий были подробно проинформированы по итогам состоявшихся 9-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США, HATO по вопросам обеспечения международно-правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а также обсуждения этой тематики на заседании Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении ведомства.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.