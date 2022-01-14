https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767909517.html

МИД проинформировал послов некоторых стран об итогах встреч по безопасности

МИД проинформировал послов некоторых стран об итогах встреч по безопасности - РИА Новости, 14.01.2022

МИД проинформировал послов некоторых стран об итогах встреч по безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:31

2022-01-14T18:31

2022-01-14T18:44

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

сергей рябков

нато

сергей лавров

совет россия-нато

обсе

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал руководителей посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана об итогах состоявшихся 9-13 января консультаций с США и HATO по гарантиям безопасности."Представители дипмиссий были подробно проинформированы по итогам состоявшихся 9-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США, HATO по вопросам обеспечения международно-правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а также обсуждения этой тематики на заседании Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении ведомства.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220114/putin-1767849318.html

https://ria.ru/20220114/uzhas-1767893492.html

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, сергей рябков, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия