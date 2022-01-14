https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767839478.html

Лавров заявил, что предложения по безопасности — не меню

Лавров заявил, что предложения по безопасности — не меню - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров заявил, что предложения по безопасности — не меню

Предложения по гарантиям безопасности — это не меню на выбор, а пакетное соглашение, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:50

2022-01-14T13:50

2022-01-14T15:22

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Предложения по гарантиям безопасности — это не меню на выбор, а пакетное соглашение, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.На пресс-конференции дипломату задали вопрос, готова ли Москва рассмотреть ответ Запада по проекту документа, если туда, например, не включат пункт о нерасширении НАТО на восток, но добавят обязательства о взаимном сокращении вооружений.Как отметил Лавров, российская сторона дождется этих предложений — их обещали представить "в течение недели буквально, плюс-минус"."И мы их предупредили, наших партнеров, прежде всего американских, (что. — Прим. ред.) это не меню, а пакет. Точно такой же пакет, о котором мы сегодня говорили по вопросам свободы выбора союзов. Нельзя выдернуть этот элемент из общей формулы, одобренной на высшем уровне касательно неделимости безопасности и касательно недопустимости укреплять свою безопасность за счет безопасности других", — сказал Лавров.По его словам, за последние тридцать лет у России "накопилось немало понимания" того, что "на обещаниях, на каких-то политических заклинаниях ничего не получится". Как указал Лавров, после изучения ответных предложений в Москве решат, насколько "западные коллеги вообще искренни в отношениях с Российской Федерацией".Переговоры с НАТОВ начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20220114/peregovory-1767827407.html

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в мире, сша, сергей лавров, россия, москва, нато, совет россия-нато