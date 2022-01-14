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Лавров: Россия не даст спустить переговоры с США в абстрактные дискуссии
Лавров: Россия не даст спустить переговоры с США в абстрактные дискуссии - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров: Россия не даст спустить переговоры с США в абстрактные дискуссии
Россия не даст спустить переговоры по гарантиям безопасности в абстрактные дискуссии, Москва ждет взрослой реакции от США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:54
2022-01-14T11:54
2022-01-14T12:03
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не даст спустить переговоры по гарантиям безопасности в абстрактные дискуссии, Москва ждет взрослой реакции от США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы видим замыслы всё спустить в некие абстрактные дискуссии. И, конечно же, мы будем ожидать - и твёрдо сказали об этом американцам - именно от них реакции, которая должна быть реакцией по-взрослому", - сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.
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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:54 14.01.2022 (обновлено: 12:03 14.01.2022)
Лавров: Россия не даст спустить переговоры с США в абстрактные дискуссии
Лавров: Россия не даст спустить переговоры с США по безопасности в абстрактные дискуссии