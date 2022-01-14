https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767809474.html

Лавров: Россия не даст спустить переговоры с США в абстрактные дискуссии

Лавров: Россия не даст спустить переговоры с США в абстрактные дискуссии - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров: Россия не даст спустить переговоры с США в абстрактные дискуссии

Россия не даст спустить переговоры по гарантиям безопасности в абстрактные дискуссии, Москва ждет взрослой реакции от США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:54

2022-01-14T11:54

2022-01-14T12:03

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия не даст спустить переговоры по гарантиям безопасности в абстрактные дискуссии, Москва ждет взрослой реакции от США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы видим замыслы всё спустить в некие абстрактные дискуссии. И, конечно же, мы будем ожидать - и твёрдо сказали об этом американцам - именно от них реакции, которая должна быть реакцией по-взрослому", - сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.

https://ria.ru/20220114/ssha-1767807233.html

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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров