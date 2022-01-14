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Лавров призвал решать вопросы безопасности на основе баланса интересов
Лавров призвал решать вопросы безопасности на основе баланса интересов - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров призвал решать вопросы безопасности на основе баланса интересов
Россия выступает за то, чтобы вопросы по гарантиям безопасности с США и НАТО решались на основе баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:47
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безопасность
сша
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Россия выступает за то, чтобы вопросы по гарантиям безопасности с США и НАТО решались на основе баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы за то, чтобы все это решалось на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов. Позиция России, которая была представлена американцам и натовцам, основана именно на балансе интересов. Эти документы нацелены на обеспечение безопасности в Европе в целом, каждой страны, включая РФ", - сказал он на пресс-конференции по итогам года."А позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
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"Хотят обеспечить себе доминирование в Европе" – Лавров о позиции США
Лавров отметил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США, при этом "мы ожидаем письменной реакции". Запад, по мнению дипломата, "рассчитывает на сценарий, который позволит американцам сбросить с себя главную ответственность за решение этих вопросов на переговорах с нами и сначала в Совете РФ – НАТО все это растворить, привлекая своих соратников". "Позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ. Еще раз обращу ваше внимание на то, с чего начал – почитайте Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Всё, что сейчас заявляет и делает Запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда"
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безопасность, сша, нато, сергей лавров, россия
11:47 14.01.2022 (обновлено: 17:08 14.01.2022)
 
Лавров призвал решать вопросы безопасности на основе баланса интересов

Глава МИД Лавров призвал решать вопросы безопасности на основе баланса интересов

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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Россия выступает за то, чтобы вопросы по гарантиям безопасности с США и НАТО решались на основе баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за то, чтобы все это решалось на основе взаимного уважения, на основе баланса интересов. Позиция России, которая была представлена американцам и натовцам, основана именно на балансе интересов. Эти документы нацелены на обеспечение безопасности в Европе в целом, каждой страны, включая РФ", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.
"А позиция США и их союзников заключается в том, что они хотят обеспечить себе доминирование в Европе. Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 11:00
НАТО не пойдет на компромиссы по вопросам расширения, заявил Столтенберг
 
БезопасностьСШАНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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