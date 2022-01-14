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Лавров рассказал о шагах Москвы, если Запад отвергнет предложения России
Лавров рассказал о шагах Москвы, если Запад отвергнет предложения России - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров рассказал о шагах Москвы, если Запад отвергнет предложения России
Если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:41
2022-01-14T13:44
в мире
сша
москва
нато
россия
сергей лавров
вена
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения национальной безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости."Если наши предложения будут отвергнуты, если это произойдет, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту... Будем принимать решения с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения нашей безопасности", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.Ответ России, если США откажутся гарантировать нерасширение НАТО, может быть самым разным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров также добавил, что только западные коллеги, прежде всего американцы, склонны, не дожидаясь развития событий, сразу хвататься за "санкционную дубинку".Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
https://ria.ru/20220114/obeschaniya-1767808693.html
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"Ответ может быть самым разным" – Лавров о реакции РФ на расширение НАТО
Если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения национальной безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. "Если наши предложения будут отвергнуты, если это произойдет, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту... Будем принимать решения с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения нашей безопасности", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.
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в мире, сша, москва, нато, россия, сергей лавров, вена, совет россия-нато, обсе
11:41 14.01.2022 (обновлено: 13:44 14.01.2022)
 
Лавров рассказал о шагах Москвы, если Запад отвергнет предложения России

Глава МИД Лавров рассказал о шагах Москвы, если Запад отвергнет предложения России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения национальной безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Если наши предложения будут отвергнуты, если это произойдет, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту... Будем принимать решения с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения нашей безопасности", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 11:50
Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, заявил Лавров
Ответ России, если США откажутся гарантировать нерасширение НАТО, может быть самым разным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не могу вам ничего добавить к тому, что сказал президент Путин... Ответ может быть самым разным, это зависит от тех предложений, которые сделают ему, президенту России, наши военные эксперты. Поэтому гадать сейчас на кофейной гуще (не стоит)", - сказал он на пресс-конференции.
Лавров также добавил, что только западные коллеги, прежде всего американцы, склонны, не дожидаясь развития событий, сразу хвататься за "санкционную дубинку".
Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Хотят обеспечить себе доминирование в Европе – Лавров о позиции США - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 11:47
Лавров призвал решать вопросы безопасности на основе баланса интересов
 
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