https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767806276.html

Лавров рассказал о шагах Москвы, если Запад отвергнет предложения России

Лавров рассказал о шагах Москвы, если Запад отвергнет предложения России - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров рассказал о шагах Москвы, если Запад отвергнет предложения России

Если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:41

2022-01-14T11:41

2022-01-14T13:44

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сша

москва

нато

россия

сергей лавров

вена

совет россия-нато

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения национальной безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости."Если наши предложения будут отвергнуты, если это произойдет, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту... Будем принимать решения с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения нашей безопасности", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.Ответ России, если США откажутся гарантировать нерасширение НАТО, может быть самым разным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров также добавил, что только западные коллеги, прежде всего американцы, склонны, не дожидаясь развития событий, сразу хвататься за "санкционную дубинку".Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.

https://ria.ru/20220114/obeschaniya-1767808693.html

https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767807977.html

сша

москва

россия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ответ может быть самым разным" – Лавров о реакции РФ на расширение НАТО Если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию, примет решение с учетом всех факторов и в интересах обеспечения национальной безопасности, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости. "Если наши предложения будут отвергнуты, если это произойдет, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту... Будем принимать решения с учетом всех факторов, прежде всего в интересах надежного обеспечения нашей безопасности", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции. 2022-01-14T11:41 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, нато, россия, сергей лавров, вена, совет россия-нато, обсе