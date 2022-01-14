11:29 14.01.2022 (обновлено: 12:44 14.01.2022)
Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России
Глава МИД Лавров заявил, что Россия ждет ответа США и НАТО по гарантиям безопасности
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва хотела бы получить реакцию по каждому пункту из предложенных проектов документов о гарантиях безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", — отметил он.
По словам министра, возможность достижения согласия сторон зависит от Вашингтона. Он назвал заявления американской стороны о необходимости консультаций с союзниками отговоркой.
"Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", — подчеркнул Лавров.
Накануне состоялись консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Днем ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а им, в свою очередь, предшествовали переговоры по гарантиям безопасности между российской и американской делегациями в Женеве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.