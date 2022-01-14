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Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России
Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России
Москва хотела бы получить реакцию по каждому пункту из предложенных проектов документов о гарантиях безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:29
2022-01-14T12:44
в мире
сша
нато
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва хотела бы получить реакцию по каждому пункту из предложенных проектов документов о гарантиях безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", — отметил он.По словам министра, возможность достижения согласия сторон зависит от Вашингтона. Он назвал заявления американской стороны о необходимости консультаций с союзниками отговоркой."Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", — подчеркнул Лавров.Накануне состоялись консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Днем ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а им, в свою очередь, предшествовали переговоры по гарантиям безопасности между российской и американской делегациями в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, нато, россия, сергей лавров
11:29 14.01.2022 (обновлено: 12:44 14.01.2022)
 
Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России

Глава МИД Лавров заявил, что Россия ждет ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва хотела бы получить реакцию по каждому пункту из предложенных проектов документов о гарантиях безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", — отметил он.
Накопилось – Лавров объяснил, почему Москва выдвинула вопрос нерасширения НАТО - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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"Накопилось": Лавров ответил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
По словам министра, возможность достижения согласия сторон зависит от Вашингтона. Он назвал заявления американской стороны о необходимости консультаций с союзниками отговоркой.
"Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", — подчеркнул Лавров.
Накануне состоялись консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Днем ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а им, в свою очередь, предшествовали переговоры по гарантиям безопасности между российской и американской делегациями в Женеве.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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В миреСШАНАТОРоссияСергей Лавров
 
 
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