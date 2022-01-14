https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767803041.html

Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России

Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров ждет быстрого ответа от США и НАТО на предложения России

Москва хотела бы получить реакцию по каждому пункту из предложенных проектов документов о гарантиях безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:29

2022-01-14T11:29

2022-01-14T12:44

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва хотела бы получить реакцию по каждому пункту из предложенных проектов документов о гарантиях безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", — отметил он.По словам министра, возможность достижения согласия сторон зависит от Вашингтона. Он назвал заявления американской стороны о необходимости консультаций с союзниками отговоркой."Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", — подчеркнул Лавров.Накануне состоялись консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Днем ранее в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а им, в свою очередь, предшествовали переговоры по гарантиям безопасности между российской и американской делегациями в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220114/nato-1767804968.html

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в мире, сша, нато, россия, сергей лавров