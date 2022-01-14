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В войсках ВВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках ВВО началась внезапная проверка боеготовности - РИА Новости, 14.01.2022
В войсках ВВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T09:38
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безопасность
восточный военный округ
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны.Учения позволят оценить способность армии оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России, добавили в ведомстве. Некоторые соединения и части перебрасывают на незнакомые полигоны на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.Подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки.Особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных и оборудования.Как сообщал в декабре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое станет основным мероприятием подготовки Вооруженных сил в 2022 году, пройдет в сентябре, на него планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств.
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Зимний период обучения войск: Минобороны проводит проверку боеготовности ВВО
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безопасность, восточный военный округ, россия
09:38 14.01.2022 (обновлено: 10:38 14.01.2022)
 
В войсках ВВО началась внезапная проверка боеготовности

Минобороны: в войсках Восточного военного округа началась внезапная проверка боеготовности

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны.
"Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", — сказано в релизе.
Учения позволят оценить способность армии оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России, добавили в ведомстве. Некоторые соединения и части перебрасывают на незнакомые полигоны на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.
Подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки.
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Как сообщал в декабре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое станет основным мероприятием подготовки Вооруженных сил в 2022 году, пройдет в сентябре, на него планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств.
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БезопасностьВосточный военный округРоссия
 
 
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