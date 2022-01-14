https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767782406.html

В войсках ВВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках ВВО началась внезапная проверка боеготовности - РИА Новости, 14.01.2022

В войсках ВВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:38

2022-01-14T09:38

2022-01-14T10:38

безопасность

восточный военный округ

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны.Учения позволят оценить способность армии оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России, добавили в ведомстве. Некоторые соединения и части перебрасывают на незнакомые полигоны на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.Подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки.Особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных и оборудования.Как сообщал в декабре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое станет основным мероприятием подготовки Вооруженных сил в 2022 году, пройдет в сентябре, на него планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств.

https://ria.ru/20211221/ucheniya-1764721368.html

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Зимний период обучения войск: Минобороны проводит проверку боеготовности ВВО Зимний период обучения войск: Минобороны проводит проверку боеготовности ВВО 2022-01-14T09:38 true PT2M01S

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безопасность, восточный военный округ, россия