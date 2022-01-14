09:38 14.01.2022 (обновлено: 10:38 14.01.2022)
В войсках ВВО началась внезапная проверка боеготовности
Минобороны: в войсках Восточного военного округа началась внезапная проверка боеготовности
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны.
"Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", — сказано в релизе.
Учения позволят оценить способность армии оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России, добавили в ведомстве. Некоторые соединения и части перебрасывают на незнакомые полигоны на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.
Подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки.
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Как сообщал в декабре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", которое станет основным мероприятием подготовки Вооруженных сил в 2022 году, пройдет в сентябре, на него планируется пригласить воинские контингенты иностранных государств.
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