https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767762807.html

США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан

США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан - РИА Новости, 14.01.2022

США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан

США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил журналистам советник президента США по РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T00:37

2022-01-14T00:37

2022-01-14T00:37

в мире

сша

европа

вашингтон

россия

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы верим, что дипломатия и дипломатические взаимопонимания, которые могут быть достигнуты между США, нашими европейскими союзниками и партнерами и Россией, способны повысить стабильность в Европе, что есть возможность добиться прогресса в таких вопросах, как ракеты и военные учения..., снижении рисков и управлении конфликтами", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767759956.html

сша

европа

вашингтон

россия

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в мире, сша, европа, вашингтон, россия, джейк салливан