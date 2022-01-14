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США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан - РИА Новости, 14.01.2022
США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил журналистам советник президента США по РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T00:37
2022-01-14T00:37
2022-01-14T00:37
в мире
сша
европа
вашингтон
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы верим, что дипломатия и дипломатические взаимопонимания, которые могут быть достигнуты между США, нашими европейскими союзниками и партнерами и Россией, способны повысить стабильность в Европе, что есть возможность добиться прогресса в таких вопросах, как ракеты и военные учения..., снижении рисков и управлении конфликтами", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767759956.html
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в мире, сша, европа, вашингтон, россия, джейк салливан
США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
Советник Салливан: США верят в соглашения с Россией, которые усилят безопасность Европы