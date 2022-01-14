https://ria.ru/20220114/bespilotnik-1767851421.html
В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник
В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2022
В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики на этой неделе перехватила один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:52
2022-01-14T14:52
2022-01-14T14:52
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/47/1504784757_0:52:650:418_1920x0_80_0_0_8f5da5479086044abb27390e17b1a891.jpg
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики на этой неделе перехватила один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."При попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Логвиново (под контролем Народной милиции ЛНР – ред.) БПЛА противника был своевременно обнаружен… и с применением станции подавления "Тритон М1" принудительно посажен", - заявил Филипоненко журналистам.Он уточнил, что таким образом силовики нарушили первый пункт комплекса мер по перемирию в Донбассе.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220114/lnr-1767846415.html
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/47/1504784757_13:0:638:469_1920x0_80_0_0_3e334a59a782d4ecbde3f546c97bfab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник
В Народная милиция ЛНР за неделю перехватила один украинский беспилотник
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики
на этой неделе перехватила один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе
запрещены минскими соглашениями.
"При попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Логвиново (под контролем Народной милиции ЛНР – ред.) БПЛА противника был своевременно обнаружен… и с применением станции подавления "Тритон М1" принудительно посажен", - заявил Филипоненко журналистам.
Он уточнил, что таким образом силовики нарушили первый пункт комплекса мер по перемирию в Донбассе.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.