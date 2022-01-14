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В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник
В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2022
В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики на этой неделе перехватила один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:52
2022-01-14T14:52
в мире
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики на этой неделе перехватила один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."При попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Логвиново (под контролем Народной милиции ЛНР – ред.) БПЛА противника был своевременно обнаружен… и с применением станции подавления "Тритон М1" принудительно посажен", - заявил Филипоненко журналистам.Он уточнил, что таким образом силовики нарушили первый пункт комплекса мер по перемирию в Донбассе.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:52 14.01.2022
 
В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник

В Народная милиция ЛНР за неделю перехватила один украинский беспилотник

© Фото : Ради національної безпеки і оборони УкраїниБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Ради національної безпеки і оборони України
Беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики на этой неделе перехватила один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"При попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Логвиново (под контролем Народной милиции ЛНР – ред.) БПЛА противника был своевременно обнаружен… и с применением станции подавления "Тритон М1" принудительно посажен", - заявил Филипоненко журналистам.
Он уточнил, что таким образом силовики нарушили первый пункт комплекса мер по перемирию в Донбассе.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14:30
В ЛНР заявили, что подавили огонь украинских силовиков
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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