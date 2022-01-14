https://ria.ru/20220114/bespilotnik-1767851421.html

В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник

В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник - РИА Новости, 14.01.2022

В ЛНР за неделю перехватили один украинский беспилотник

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики на этой неделе перехватила один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:52

2022-01-14T14:52

2022-01-14T14:52

в мире

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150478/47/1504784757_0:52:650:418_1920x0_80_0_0_8f5da5479086044abb27390e17b1a891.jpg

ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики на этой неделе перехватила один беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."При попытке пересечения воздушного пространства республики в районе населенного пункта Логвиново (под контролем Народной милиции ЛНР – ред.) БПЛА противника был своевременно обнаружен… и с применением станции подавления "Тритон М1" принудительно посажен", - заявил Филипоненко журналистам.Он уточнил, что таким образом силовики нарушили первый пункт комплекса мер по перемирию в Донбассе.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220114/lnr-1767846415.html

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр