https://ria.ru/20220114/bayden-1767925970.html

Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена

Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена - РИА Новости, 14.01.2022

Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена

Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию на предстоящей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T20:14

2022-01-14T20:14

2022-01-14T20:15

в мире

сша

джо байден

администрация президента сша

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию на предстоящей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Пресс-конференция запланирована на среду", - сказала Псаки на брифинге.По ее словам, мероприятие начнется в 16:00 (00:00 мск четверга).

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767768274.html

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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, дженнифер псаки