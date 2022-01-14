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Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена
Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена - РИА Новости, 14.01.2022
Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена
Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию на предстоящей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:14
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в мире
сша
джо байден
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию на предстоящей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Пресс-конференция запланирована на среду", - сказала Псаки на брифинге.По ее словам, мероприятие начнется в 16:00 (00:00 мск четверга).
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, дженнифер псаки
20:14 14.01.2022 (обновлено: 20:15 14.01.2022)
 
Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена

Представитель Белого дома Псаки: Байден проведет пресс-конференцию на следующей неделе

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию на предстоящей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Пресс-конференция запланирована на среду", - сказала Псаки на брифинге.
По ее словам, мероприятие начнется в 16:00 (00:00 мск четверга).
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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В миреСШАДжо БайденАдминистрация президента СШАДженнифер Псаки
 
 
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