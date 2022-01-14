https://ria.ru/20220114/bayden-1767925970.html
Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена
Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена - РИА Новости, 14.01.2022
Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена
Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию на предстоящей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:14
2022-01-14T20:14
2022-01-14T20:15
в мире
сша
джо байден
администрация президента сша
дженнифер псаки
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден проведет пресс-конференцию на предстоящей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Пресс-конференция запланирована на среду", - сказала Псаки на брифинге.По ее словам, мероприятие начнется в 16:00 (00:00 мск четверга).
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, дженнифер псаки
20:14 14.01.2022 (обновлено: 20:15 14.01.2022)
Псаки анонсировала пресс-конференцию Байдена
Представитель Белого дома Псаки: Байден проведет пресс-конференцию на следующей неделе