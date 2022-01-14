https://ria.ru/20220114/bayden-1767765940.html

Байден вступил с Россией в тайный сговор по "Северному потоку — 2"

На Украине раскрыли "сговор" Байдена с Россией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 14.01.2022

Байден вступил с Россией в тайный сговор по "Северному потоку — 2"

Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по "Северному потоку — 2", написал в своей авторской колонке заместитель главного редактора издания... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T02:10

2022-01-14T02:10

2022-01-14T02:10

в мире

украина

сша

джо байден

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

тед круз (сенатор от штата техас)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по "Северному потоку — 2", написал в своей авторской колонке заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин.Украинский журналист предположил, что участие Соединенных Штатов в переговорах по гарантиям безопасности с Россией было нужно для "отвода глаз" от содействия американского лидера открытию трубопровода.Автор статьи считает это единственной целесообразной целью переговоров Вашингтона и Москвы.Накануне сенат США отклонил законопроект о санкциях против российского проекта, предложенный республиканцем Тедом Крузом. Для утверждения документа требовалось 60 голосов, но набрать их не удалось. В Белом доме проект также не поддержали из-за опасений, что он "подорвет единство европейских союзников"."Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять несколько месяцев.Процесс приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно экономический характер.

https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html

https://ria.ru/20220109/vygoda-1767008188.html

украина

сша

балтийское море

россия

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в мире, украина, сша, джо байден, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), nord stream 2 ag, страна.ua, россия, максим минин