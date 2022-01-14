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Байден вступил с Россией в тайный сговор по "Северному потоку — 2"
На Украине раскрыли "сговор" Байдена с Россией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 14.01.2022
Байден вступил с Россией в тайный сговор по "Северному потоку — 2"
Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по "Северному потоку — 2", написал в своей авторской колонке заместитель главного редактора издания... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T02:10
2022-01-14T02:10
в мире
украина
сша
джо байден
еврокомиссия
балтийское море
северный поток — 2
тед круз (сенатор от штата техас)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по "Северному потоку — 2", написал в своей авторской колонке заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин.Украинский журналист предположил, что участие Соединенных Штатов в переговорах по гарантиям безопасности с Россией было нужно для "отвода глаз" от содействия американского лидера открытию трубопровода.Автор статьи считает это единственной целесообразной целью переговоров Вашингтона и Москвы.Накануне сенат США отклонил законопроект о санкциях против российского проекта, предложенный республиканцем Тедом Крузом. Для утверждения документа требовалось 60 голосов, но набрать их не удалось. В Белом доме проект также не поддержали из-за опасений, что он "подорвет единство европейских союзников"."Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять несколько месяцев.Процесс приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно экономический характер.
https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html
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в мире, украина, сша, джо байден, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), nord stream 2 ag, страна.ua, россия, максим минин
02:10 14.01.2022
 
На Украине раскрыли "сговор" Байдена с Россией по "Северному потоку — 2"

Журналист Минин: Байден запретил санкции по "Северному потоку — 2" из-за сговора с Россией

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по "Северному потоку — 2", написал в своей авторской колонке заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин.
Украинский журналист предположил, что участие Соединенных Штатов в переговорах по гарантиям безопасности с Россией было нужно для "отвода глаз" от содействия американского лидера открытию трубопровода.

"По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях — дымовая завеса, чтоб не дать (повода. — Прим. ред.) обвинить Байдена в "работе на Кремль" из-за блокирования санкций по "Северному потоку — 2" — допустил Минин.

Автор статьи считает это единственной целесообразной целью переговоров Вашингтона и Москвы.
"Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой", — заключил замглавреда.
Накануне сенат США отклонил законопроект о санкциях против российского проекта, предложенный республиканцем Тедом Крузом. Для утверждения документа требовалось 60 голосов, но набрать их не удалось. В Белом доме проект также не поддержали из-за опасений, что он "подорвет единство европейских союзников".
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Посол Украины потребовал от Германии отказаться от "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять несколько месяцев.
Процесс приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно экономический характер.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденЕврокомиссияБалтийское мореСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)Nord Stream 2 AGСтрана.uaРоссияМаксим Минин
 
 
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