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Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне
Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне
Сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:03
2022-01-14T12:03
2022-01-14T12:10
в мире
центральная азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО, оставив эту страну в том состоянии, в котором она сейчас находится, когда придется еще государство восстанавливать", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.
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центральная азия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, центральная азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:03 14.01.2022 (обновлено: 12:10 14.01.2022)
Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне
Глава МИД Лавров: сейчас много попыток расшатать ситуацию в Центральной Азии извне