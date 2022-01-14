https://ria.ru/20220114/aziya-1767811797.html

Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне

Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне

Сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:03

2022-01-14T12:03

2022-01-14T12:10

в мире

центральная азия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО, оставив эту страну в том состоянии, в котором она сейчас находится, когда придется еще государство восстанавливать", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

https://ria.ru/20220111/voyna-1767258808.html

центральная азия

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в мире, центральная азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров