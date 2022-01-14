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Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне
Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне
Сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:03
2022-01-14T12:10
в мире
центральная азия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО, оставив эту страну в том состоянии, в котором она сейчас находится, когда придется еще государство восстанавливать", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.
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в мире, центральная азия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:03 14.01.2022 (обновлено: 12:10 14.01.2022)
 
Лавров заявил о попытках расшатать ситуацию в Центральной Азии извне

Глава МИД Лавров: сейчас много попыток расшатать ситуацию в Центральной Азии извне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сейчас предостаточно попыток расшатать извне ситуацию в странах Центральной Азии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Поползновений извне расшатать ситуацию и в Центральной Азии, и в других странах ОДКБ предостаточно. Эти поползновения стали более настырными и опасными после того, как американцы сбежали из Афганистана вместе с остальными членами НАТО, оставив эту страну в том состоянии, в котором она сейчас находится, когда придется еще государство восстанавливать", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 04:15Беспорядки в Казахстане
Глава МИД Китая призвал не допустить войны в странах Центральной Азии
 
В миреЦентральная АзияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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