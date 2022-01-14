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Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму
Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму - РИА Новости, 14.01.2022
Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму
Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:11
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происшествия
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло вблизи села Журавки."Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия - Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.По данным полиции, в автобусе находились водитель и восемь пассажиров."Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется", - подчеркнули в ведомстве.
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происшествия, феодосия
11:11 14.01.2022
 
Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МВД по республике.
ДТП произошло вблизи села Журавки.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия - Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в автобусе находились водитель и восемь пассажиров.
"Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется", - подчеркнули в ведомстве.
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