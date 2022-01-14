https://ria.ru/20220114/avtobus-1767798428.html
Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму
Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму - РИА Новости, 14.01.2022
Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму
Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:11
2022-01-14T11:11
2022-01-14T11:11
происшествия
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_ae192bd879ca9650089ce33155e7c1e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло вблизи села Журавки."Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия - Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.По данным полиции, в автобусе находились водитель и восемь пассажиров."Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220114/dtp-1767768519.html
феодосия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723692_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7680ca29f607e93a2673953faca0aa72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, феодосия
Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МВД по республике.
ДТП произошло вблизи села Журавки.
"Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия
- Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в автобусе находились водитель и восемь пассажиров.
"Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется", - подчеркнули в ведомстве.