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Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму

Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму - РИА Новости, 14.01.2022

Автобус опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму

Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:11

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2022-01-14T11:11

происшествия

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на трассе "Таврида" в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба МВД по республике.ДТП произошло вблизи села Журавки."Предварительно установлено, что водитель автобуса Mercedes Sprinter, осуществляющий пассажирские перевозки по маршруту Феодосия - Кировский, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.По данным полиции, в автобусе находились водитель и восемь пассажиров."Водитель и пассажиры доставлены в лечебное учреждение для установления наличия телесных повреждений. Количество пострадавших уточняется", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220114/dtp-1767768519.html

феодосия

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2022

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происшествия, феодосия