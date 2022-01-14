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В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими - РИА Новости, 14.01.2022
В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими
Уголовное дело возбуждено после аварии на трассе в Самарской области, в которой погибли четыре человека и пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T23:21
2022-01-14T23:21
происшествия
дтп
самарская область
авто
россия
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САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после аварии на трассе в Самарской области, в которой погибли четыре человека и пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.По данным полиции, авария произошла в пятницу в 19.00 (18.00 мск) на 1157-м километре трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе. По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель, женщина, 19-летняя девушка и семилетняя девочка из Priora, восьмилетняя девочка из легкового автомобиля была доставлена в больницу в тяжелом состоянии."По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Прокурор Исаклинского района взял на личный контроль ход расследования дела", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, дтп, самарская область, авто, россия
23:21 14.01.2022
 
В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

В Самарской области возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после аварии на трассе в Самарской области, в которой погибли четыре человека и пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным полиции, авария произошла в пятницу в 19.00 (18.00 мск) на 1157-м километре трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе. По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель, женщина, 19-летняя девушка и семилетняя девочка из Priora, восьмилетняя девочка из легкового автомобиля была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Прокурор Исаклинского района взял на личный контроль ход расследования дела", - сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияДТПСамарская областьАвтоРоссия
 
 
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