https://ria.ru/20220114/avariya-1767940108.html

В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими - РИА Новости, 14.01.2022

В Самарской области возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

Уголовное дело возбуждено после аварии на трассе в Самарской области, в которой погибли четыре человека и пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T23:21

2022-01-14T23:21

2022-01-14T23:21

происшествия

дтп

самарская область

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

САМАРА, 14 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после аварии на трассе в Самарской области, в которой погибли четыре человека и пострадал ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.По данным полиции, авария произошла в пятницу в 19.00 (18.00 мск) на 1157-м километре трассы М-5 "Урал" в Исаклинском районе. По предварительной информации, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель, женщина, 19-летняя девушка и семилетняя девочка из Priora, восьмилетняя девочка из легкового автомобиля была доставлена в больницу в тяжелом состоянии."По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Прокурор Исаклинского района взял на личный контроль ход расследования дела", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220114/dtp-1767885032.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дтп, самарская область, авто, россия